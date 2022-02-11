【企業盈喜】陳唱國際（６９３）料去年稅後利潤增至４﹒２億元

《經濟通通訊社１１日專訊》陳唱國際（００６９３）公布，截至去年１２月３１日止年度

，集團預期稅後利潤為４﹒２億元，而相應經審核截至２０２０年１２月３１日止年度的稅後利

潤為８５００萬元。主要是由於期內集團投資性房地產的估值收益。（ｂｎ）

