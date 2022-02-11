【企業盈喜】珩灣科技料去年溢利增長４８％至２１００萬美元

《經濟通通訊社１１日專訊》珩灣科技（０１５２３）公布，預計２０２１年度母公司擁有
人應佔溢利將增至約２１００萬美元，較２０２０年約１４２０萬美元增長約４７﹒９％。此溢
利的大幅增加主要歸因於集團銷售增長，預計較截至２０２０年度增長約４０％，以及經營槓桿
的改善。（ａｃ）
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