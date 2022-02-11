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11/02/2022 09:51

【新冠肺炎】劉宇隆倡圍封大廈外設接種站，推高接種率９成以上

　　《經濟通通訊社１１日專訊》疫苗可預防疾病科學委員會主席、港大兒童及青少年科學系講
座教授劉宇隆在電台節目表示，除了做好防控，必須在三周內推高疫苗接種率到９０％或９５％
，認為想打針的市民不應該需要等多過兩三天才能接種，建議延長社區疫苗接種中心服務時間，
增加接種間，並縮短打針後的觀察時間，以增加中心接種量至少１倍。他又建議盡快推動小學外
展接種、在需要圍封的大廈或老人院外設流動接種點，以及縮短高危大廈居民接種加強劑的時間
，至距離第二針３個月。　
　　劉宇隆指，政府應該調動私家醫生和醫科學生協助打針，認為由當局統籌，能夠在短期內增
加人手，有需要時可邀請深圳市政府派員來港協助打針和檢測。　

＊機構倡接種後休息時間縮短一半＊

　　本港多區疫苗接種中心預約爆滿，官涌體育館疫苗接種中心醫務總監郭寶賢在電台節目表示
，現時中心未來一個月的預約名額已滿，接種能力已超出上限兩成。他提出將市民接種疫苗後休
息時間，由３０分鐘縮短至１５分鐘，估計可提供多１０００個接種名額。　
　　郭寶賢又表示，會繼續考慮延長服務時間的人手安排，但現時人手已經遇上瓶頸，會考慮招
募退休醫護人員協助。他又表示，若果要增加接種設施，預計徵用場地和招聘人手等籌備工作，
最快要一至兩周。（ｈｙ）

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