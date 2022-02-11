《小傳日記》「芯海」競技開展，中芯有戲演？

《小傳日記》嚟到情人節前最後的交易日，魚缸仲係十五十六唔敢向，明明只要行多一步就

會有，但都仲係怕醜！不過好多「孖屐」人士都睇好下個星期會再行一步挑戰上兩萬五，所以我

哋再等下啦！

不過今日搶先行前一步嘅就有隻中芯（００９８１），事關佢其實已經行慢咗好耐，最新公

布上年全年賺多咗１﹒３８倍，銷售收入５４﹒４３億美金，按年升３９﹒３巴仙。單計第四季

純利就係５﹒３億美金，按季多６６﹒１巴仙，按年仲多１﹒０８倍！業績立立靚，所以終於都

幫漏氣咗好耐嘅股價打一打氣，全日升多過兩巴仙，收報２０﹒１５銀。

自從被花旗國釘咗上實體清單之後，中芯每行一步都係舉步維艱，業績同股價都被睇淡咗好

耐，今次張成績表好返咁多，所以終於重獲「孖屐」青睞。

喺過去一年全地球都出現晶片荒，疫情加強咗地球人用網絡設備通訊，但又同時阻礙咗供應

鏈，令到晶片生產減少。所以晶片荒呢段期間，亦到捧起咗台灣嘅「定海神針」台積電，因為歐

美市場好多晶片都依賴咗台積電。

於是歐美各國都意識到唔可以再單天保至尊，於是最近都一齊開始著力發展自家嘅晶片業務

，減少依賴台積電。歐盟最近就通過歐洲晶片法，將會投入超過４３０億歐羅推動歐洲境內自己

搞晶片，甚至講出口希望台積電過去設廠。

所以預期未來世界晶片業競爭將會更加大，而中芯今次業績省鏡，又可唔可以預示到之後客

源可以進一步擴闊呢？都仲有好多未知數。不過阿爺就肯定撐到衡，最近就有台灣網媒報導上兩

個月神州就拍緊一套新劇，一聽個名就知係「主旋律」，叫做《縱橫芯海》，係國家廣電總局

２０１８至２０２２嘅重點電視劇，話要拍出中國芯片自主之路咁話。連晶片業特登開套劇，就

夠曬反映阿爺係幾咁希望中芯生生性性啦，請請！





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