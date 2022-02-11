【新冠肺炎】ＦｒｅｉｇｈｔＡｍｉｇｏ推快速檢測試劑優惠

《經濟通通訊社１１日專訊》本港第五波疫情肆虐，多間社區檢測中心出現人龍，市民對病
毒檢測需求甚殷，一站式供應鏈金融平台ＦｒｅｉｇｈｔＡｍｉｇｏ在社交平台專頁推出「同心
抗疫，ＩＴ狗出力」活動，為市民準備了大量歐盟認證快速檢測試劑，可以優惠價２９９元換購
歐盟認證１盒５次檢測裝Ｄｉａｓｉａ快速檢測試劑。（ｂｉ）
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