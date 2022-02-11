領展（８２３）擬出售赤柱廣場物業，估值１４﹒１５億元

《經濟通通訊社１１日專訊》領展（００８２３）公布，委任第一太平戴維斯為意向邀請及
出售香港赤柱佳美道２３及３３號赤柱廣場（位於馬坑邨之商業╱停車場處所）之獨家代理。
該物業於２０２１年９月３０日估值約為１４﹒１５億元，並佔領展於該日之資產總值約
０﹒７％。
領展又指，已向西九文化區管理局遞交投標書，以競投以建造、營運及移交模式於香港西九
龍文化區藝術廣場大樓的商業物業發展項目設計、建造及營運權。（ｂｉ）
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