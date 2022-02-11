《真知灼見－溫灼培》美國通脹料未見頂

《真知灼見》美國１月份以消費物價指數衡量的年通脹率攀至７﹒５％（前值為７％），升
幅之急確令人擔心。儘管美國通脹已到了４０年高位，但筆者相信仍未見頂，提防未來數月仍可
見到更高通脹水平。
＊加拿大貨車伺機堵路斷供應鏈＊
作出上述分析並非無因。首先，加拿大貨車伺機反強制接種疫苗示威行動愈演愈烈，首都渥
太華宣布進入緊急狀態。而不少加拿大通往美國的公路亦被堵塞。一點必須理解，美國不少汽車
零件均需依賴加拿大進口。受上述因素影響據了解已有不少美國車廠及引擎廠相繼停工。據美國
勞工部指，美國１月通脹高企，很大程度上是受房租及汽車價格上升拉動。可想像加拿大貨車伺
機的示威行動一日未解決，在汽車工應鏈受阻下，美國車價只會更貴，通脹只會更高。
＊美國勞工市場熾熱助推升通脹＊
其次，美國１月份的通脹率，相信仍未充份反映美國１月份勞工市場的熾熱情況。倘以美國
１２月及１月兩個月份的非農業新增職位相加，職位的增加便高達９７﹒７萬份。加上１月每小
時工資增長按年上升５﹒７％。我們實在有理由相信往後數月美國的通脹率還很大機會將繼續攀
升。至於油價高企不下，紐約期油價格一直保持於近９０美元水平相信亦會為通脹帶來推升作用
。
＊通脹雖高但料聯儲局難大幅加息＊
通脹雖高，但不代表聯儲局有能力大幅加息。３月加息機會雖大，也不排除今年內聯儲局有
機會加息三次甚至四次，但料難大幅加息。據美國財政部２月１日公開的報告顯示，美國國債的
總額已突破３０萬億美元創歷史新高。這意味甚麼呢？意味聯儲局每加１厘息，美國政府當發行
新債，便要額外支付３０００億美元作為利息，加２厘便６０００億。即每年單是償還利息便差
不多相等於半個刺激經濟方案（對上一次拜登政府推出的基建方案為１萬億美元）。假如聯儲局
難於大舉加息，又將如何壓低通脹？提防美國通脹問題不會這甚快能解決。
《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠
ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）
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