《宏策俊見－陳俊業》歐元仍能進一步走強嗎

《宏策俊見》自２月以來，歐元兌美元漲了不少，從１﹒１１２１水平一度升至差不多接近

１﹒１５， 最高曾見１﹒１４９５。原本美元滙價在今年走勢很強，最高見９７﹒４４，但其

後在１月３１日開始調頭跌了下來，反過來的是歐元滙價急升。



＊市場炒作歐央行年加息＊



歐元近日急升的主要原因，是市場炒作歐洲央行將在今年進行加息。其後在２月２日公佈的

歐元區１月份通脹數據很強，ＣＰＩ按年升５﹒１％，高於預期的４﹒４％，創了紀錄新高；而

核心ＣＰＩ按年升２﹒３％，也高於期的１﹒９％。創紀錄的通脹數據支撐了歐央行加息預期。



＊歐央行對不加息態度軟化＊



更重要的是在２月３日舉行的歐洲央行議息會議上，行長拉加德承認了對通脹高企的憂慮，

另外她也沒有表達今年不會加息，論調令市場推測央行加息或將於今年內發生。儘管拉加?後來

在歐洲議會上表達了不需急於加息以壓抑通脹，但市場已對歐央行的加息預期已有所大大提升。

利率期貨數據顯示，歐洲央行將在７月會議上加息１０個點，全年將合共加息５０個基點。由市

場對通脹及央行加息的預期變得更進取，推動了歐元滙價短線走強。



＊美國利率增幅預期遠較歐洲高＊



我們想強調外滙是相對性的，簡單來說就是需要以兩邊貨幣的因素來作比較。雖然利期貨顯

示歐央行今年將加息５次，但實質只是５０個基點；相反美國在其一月份通脹數據公佈後，聯邦

基金利率的全年升幅預期已逾１５０個基點，很明顯地較歐央行的調升幅度預期為高。基於美國

政策利率預期會調升的較快，因此美元應相對歐元強勢，歐元兌美元滙價則難以進一步走強。



＊還要觀望烏俄局勢影響＊



最後，當然還要觀察歐美兩地通脹表現以及烏克蘭局勢的不確定性，因為歐元區通脹將受能

源價格影響，而歐洲能源則仍主要依賴俄羅斯的天然氣，因此如烏俄局勢升溫令歐洲天然氣價格

上升，這將是間接影響歐元滙價的其中一個因素。

《晉裕環球資產管理首席投資策略師 陳俊業》



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