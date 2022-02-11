《積金有道－劉家怡》年輕人流行ＹＯＬＯ，退休理財規劃宜早做好

《積金有道》「ＹＯＬＯ」這個辭彙近年再度興起，也就是人生只活一次（Ｙｏｕ

Ｏｎｌｙ Ｌｉｖｅ Ｏｎｃｅ），要及時行樂，成為不少人的座右銘。這股潮流，與我們近日

發布的「ＡＩＡ理想退休生活調查」結果不謀而合，本文將解構一下新世代 （１８－２９歲年

輕人） 對人生規劃和退休理財的最新看法。



＊新世代聚焦當下乏長遠規劃＊



最新一期「ＡＩＡ理想退休生活調查」顯示，八成新世代認同「人生太短，只活一次，應活

在當下，敢想敢做」；７５％新世代認為實現眼前短期目標或願望，比為未來退休作準備重要，

比率較整體的６３％水平高出１２個百分點，可見ＹＯＬＯ心態已逐漸成為年輕人的潮流。



＊人生規劃告別傳統框框＊



ＹＯＬＯ心態盛行，或多或少影響新世代的人生規劃藍圖。調查其中一個有趣發現，是過半

數（５４％）新世代同意寧養寵物不生育，遠較整體水平４０％高出１４個百分點；７６％新世

代更認為養兒防老觀念過時。

若新世代決定不生育，退休生活便有機會少了一層支援，因此更要及早做好長遠和全面的退

休規劃，以達成退休無憂的目標。當中有何要特別留意？



＊全盤考量，將醫療保障計算在內＊



新世代若果願意早作準備，做好退休理財及醫療規劃，要實現理想退休生活可事半功倍。因

此我建議各位可由淺入深，例如管理好自己的強積金賬戶、做好醫療保障規劃。下一步，便可考

慮作強積金自願性供款，及考慮提升醫療保障等，積極建立更充裕的保障網。



＊把握年輕本錢－投資期更長＊



常言道「年輕是本錢」，要開拓精彩人生，就要有很強執行力。退休規劃時亦要把握「時機

」，及早出擊，別拖延處理，愈年輕開始儲蓄投資，愈可享年輕人擁有長投資期的優勢，全面發

揮複息效應的威力。

以下提供一個例子：一個年輕人２０歲開始每個月作５０００元自願性供款，假設投資回報

率有３％（扣除費用）。當他６５歲退休的時候，投資已經滾存了４５年，預計投資結餘將會有

５７０萬。倘若他４５歲才開始每月供款５０００元，假設每年投資回報率同樣是３％（扣除費

用），到６５歲的時候，投資只滾存了２０年，結餘只有１６４萬。

新世代的ＹＯＬＯ心態亦帶來不少創新的就業模式，下一期會跟大家分享年輕創業家或斜槓

族的理財態度和保障錦囊！

《友邦香港及澳門首席企業業務總監 劉家怡》



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