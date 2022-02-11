《品中資－羅國森》我信藥明，不信美國！



《品中資》我的虎年「虎進金來」推介股中，有一隻是藥明生物（０２２６９）。真的估不

到，金還未進來，就彷彿入了「虎穴」，遭猛虎吞噬了一啖肉。

不是嗎？我推介時，藥明的股價是７７﹒２元，但昨日（１０日）收市只剩下５８﹒３元，

短時間內急跌了兩成半。在我印象中，過去的推介都好像未遇過這種慘況，實在很無奈。

事緣藥明旗下兩家子公司，在美國時間本周一（７日）時，遭美國商務部列入「未經核實名

單」中（該名單共有３３間中國企業，主要屬科技相關企業），意味著藥明將面臨更嚴厲的出口

限制。美國企業如果要向這些公司出口產品，需要額外的盡職調查和向當局申請許可。

據悉，藥明主要向美國的商業夥伴購買生物反應器控制器和中空纖維過濾器等生產設施和器

材。

整件事其實很吊詭，因為今次的抵制，其實是將藥明列入「未經核實名單」，而不是正式名

單，或所謂的實體名單。

兩者明顯有分別，因為未經核實名單並不意味美國出口商不能與這個名單上的公司有業務往

來，也不意味著對相關人士有任何具體、有價值和可闡述的國家安全和外交政策問題，而只是上

文所說的，要加強盡職審查和申請許可。

但市場對這個消息的反應十分激烈，消息傳出來的時候正值開市期間，藥明股價短時間內急

挫三成二。管理層眼見勢色不對，向港交所提出暫停買賣，以便發放公司消息。

當晚藥明便發出通告，部分重點正如上文所述，美國之所以將藥明納入「未經核實名單」，

是因為受全球疫情影響，美國商務部無法就藥明這些子公司進行必要的核實程序，所以才將她們

列入「未經核實名單」之內。



＊１０年來一直相安無事＊



根據通告，過去１０年，藥明一直嚴守美國的出口管制條例，所以能獲得美國商務部批准，

向美國供應商採購上述的生產器材，因此可說是相安無事。

而事實上，被點名的兩家子公司（一家位於上海，一家位於無鍚），在完成興建相關設施後

也未曾進口過該等設備。因此，今次事件對藥明的影響十分有限。但藥明仍然承諾，會採取積極

措施，向美國商務部要求，從「未經核實名單」中移除。

但經過藥明的澄清通告和一日的消化相關消息後，藥明在翌日復牌，除了早段回升外，到尾

市仍然倒跌，而昨日又再跌５﹒４％，投資者對藥明的澄清似乎不收貨。

我的即時感覺是，投資者不是不信藥明，而是不信美國。如果中美關係不能改善，美國仍然

會以不同藉口向中國施壓，或向個別企業採取抵制措施。藥明只是其中一隻代罪羔羊而已。如是

的話，藥明可能沒運行。

但我認為，這也不代表藥明就此一沉不起。據管理層的解說，長遠來說，也可以從其他國家

輸入該等設備，以取代美國的供應商。



＊藥明去年下半年增長放緩＊



另外，有點反高潮的是，在一日前，藥明才發了盈喜，表示２０２１年的盈利大約升了一倍

。不過，這個消息未有為藥明股價帶來很大刺激，原因是藥明上半年的盈利增長已逾１﹒５倍。

如果全年增長只有一倍，意味著下半年的增長放緩了。

我翻查年報，藥明２０２０年全年賺１６﹒９億元（人民幣．下同），中期賺７﹒３６億，

即下半年賺９﹒５４億；如果藥明２０２１年盈利增長一倍，即大約３４億，而上半年已經完成

１８﹒４億，意味下半年只賺１５﹒６億，變成下半年賺少過上半年，而同期對比也只增長六成

四，這個趨勢反而令我有點不安。

不過，２０２１年上半年的毛利率進一步升至５２﹒１％，則是相當不錯的，全年的情況如

何，暫時沒有數據。

我也相信，今次事件對藥明的影響有限，以藥明的能力和實力，也絕對有能力應對。問題只

是美國是否繼續針對中國企業而已！



市場普遍認為，美國制裁藥明會對藥明造成很大影響，因為北美市場佔藥明總收入的一半左

限制美國企業不能購買藥明的產品或服務。

因此，實際影響確是可控，當然，正如今日的標題，我信藥明，但我不太相信美國。如果美

國要針對中國企業，下一步不排除限制或禁止美國藥廠購買藥明的產品或服務，這就事關重大了

。

這一刻，我的看法是，藥明的估值已經因為今次事件而下降不少，但是否可以趁低吸納，還要觀

望美國的態度以及藥明本身的基本因素，撇除美國的抵制是否也轉差。在高位入貨的投資者，如

果有持貨能力，建議持有，否則可趁反彈減持。未入市者，同樣地，如果有持貨能力，也可小注

吸納，否則就等進一步公布的消息和數據吧！《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》



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