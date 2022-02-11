《雷鳴天下－雷鼎鳴》谷愛凌所創造的價值

《雷鳴天下》１８歲的天才滑雪運動員谷愛凌從首鋼大跳台騰飛而上數十尺高空，翻了幾次

身後穩妥美妙地落地的情景，震撼了全國人心，其他國家的滑雪愛好者也為之讚歎不已。冬奧的

焦點又重新回到它理所當然的主角，即運動員身上。這位２０１９年加入中國籍的中美混血兒，

也許還不知道她為世界創造了多巨大的價值！



＊奧運金牌超模學霸 集一身＊



谷愛凌並非一般的奧運金牌獲得者，她身上擁有太多使人眩目但又勵志的原素。早在她正式

加入中國籍前，她已獲得過無數獎牌，在內地年輕人中是大紅人。她是ＩＭＧ模特兒公司旗下的

超模，其面孔多次出現在時尚雜誌的封面，這與她的高顏值當然有關。她是一名學霸，在三藩市

私立名校「大學高中」早一年完成課程畢業，又在以滿分為１，６００分的ＳＡＴ考試中取得１

，５８０分，被史丹福大學錄取。奧運金牌、超模與學霸集於一身，已是教人羨慕，但更重要的

是她同時也是一位卓越的文化與和平使者。



她的英語與普通話都是母語發音的水平，既成長於三藩市頂級豪宅區海崖（Ｓｅａ

Ｃｌｉｆｆ，此區地位與香港山頂相似），每天看著金門橋及日落閃著金光的太平洋（我到過此

區考察過房地產，並無虛言），母親是北大畢業生、史丹福的ＭＢＡ、華爾街的風險投資人、滑

雪教練，外婆則也曾是運動員。谷每年暑假還會回北京一次，所以她自稱是北京大妞。以此背景

，她作為中美文化的使者，促進人民的互相認知，可算是十分有說服力。更難得的是她很有見地

，在某些酸溜溜的網民攻擊及西方傳媒想預設陷阱的提問下，也應付得揮灑自如，不忘倡議要享

受運動的本身及激勵多些人參與學習滑雪。蘇東坡在《留侯論》中有言︰「卒然臨之而不驚，無

故加之而不怒。此其所挾持者甚大，而其志甚遠也」，谷年紀輕輕，竟然做到了，她媽媽谷燕的

教女秘術，很值得參考！



＊年輕人楷模 中美和平使者＊



她創造了多少價值？對世界有何貢獻？隨便也可數到一大堆。很多運動員能進名校，往往被

認為是靠校方放水，不是靠真材實料的成績，但有了谷愛凌這學霸作先例，運動員也可挺起腰來

說，運動員也有可能爭取好成績的。模特兒常被視作花瓶，但出了個谷愛凌，誰敢懷有偏見，以

為模特兒都是無腦的？學業成績標青的人是否都是書呆子？以後我們還能抱著如此偏見嗎？



據谷媽媽所言，每年暑假帶谷愛凌回北京，目的之一是參加「奧數」的學習班，在那裏１０

天，所學頂得住在美國學習一年，谷愛凌學霸的能力或許便從此而來。這對「奧數」本身已起到

重大的廣告效應。



在美國帶過孩子的人都會明白對子女提供中英雙語教育的困難，現在谷家有樣板可看，谷愛

凌雙語流利，對中美文化皆熱愛，性格中既有美國姑娘的爽朗自信，又有北京大妞對傳統中華文

化的自豪，谷家的教育方法極有市場價值。



以上對社會對世界的貢獻，又都比不上她作為年輕人楷模及中美和平使者來得那麼重要。以

她的影響力，將來可能會有以千萬或甚至上億計算的年輕人會對滑雪感到興趣，這是政府千金難

求的結果。



＊回歸中國籍 粉碎抹黑謊言＊



她和平使者的身份更是從天而降的禮物。西方傳媒及政客一直都在千方百計謊言盡出的抹黑

中國，希望世人都相信內地人民正過著暗無天日慘被壓迫的絕望生活。但一位前途無可限量、充

滿陽光、笑得燦爛、有強大心理質素及聰明絕頂的學霸、金牌得主、時尚寵兒，卻甘願回歸中國

國籍，這與惡意抹黑中國的宣傳是如此相衝突，西方媒體能不手忙腳亂，苦思如何變陣？最有效

的方法是把她也抹黑掉，所以要設下陷阱等她說錯話。但這不易，此女天性活潑，思茲念茲便是

如何在滑雪上再創高峰及懷有大愛，希望鼓勵年輕人，她對政治權謀並非無知，但顯然不感興趣

，若對一位面孔在時尚雜誌經常出現的人硬是扯上醜惡的政治，徒自若人反感，得不償失。高台

自由式滑雪，其可觀性源自它體現出的自由舒展精神，喜歡這運動的，自會喜歡自由。谷愛凌根

本不用做甚麼，只做回她自己，她的存在已足以打敗一大堆在暗室中惡意虛構出抹黑中國的謊言

。當然，西方不少民眾還是會有人愚蠢地相信這些謊言，拒絕到中國來一探究竟，谷愛凌就算神

通廣大，也救不了這些人。這對中國也並不造成太大威脅，若你的敵人都是蠢材，你又何用擔心

甚麼？



當中國經濟不斷發展後，她會成為一塊有巨大吸力的磁石，把人才都吸了回來，谷愛凌只是

一例。人才淨回流現象早已出現，根據國家統計局的數據，自２０１０年開始，每年回流的留學

生，人數已多於在早４年前出國的留學生，這反映讀畢４年後，大多都回來，再加上從前在外生

根的也開始回來，這現象對抹黑者來說也是一很不方便的事實。

《香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授 雷鼎鳴》



（轉載自晴報）

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