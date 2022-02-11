《鍾之日記》１月新增貸款破紀錄，憧憬資金鬆綁地產揚

《鍾之日記》２月１１日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



美國１月ＣＰＩ升７﹒５％再創４０年新高，亦高於預期，市場估計下月加息半厘機會大增

已超過六成，刺激１０年期美債息率升破２厘，美股三大指數下跌，但中國上月新增貸款創新高

。港股連升兩日，今日反覆不足２０點。恒指低開８７點，報２４８３７，跌幅一度擴至１９１

點，低見２４７３２，但低位有買盤承接，大市止跌回升３３點，高見２４９５７。午後曾復跌

過百點，尾市跌幅收窄。最終恒指收報２４９０６，跌１７點或０﹒０７％，國指收報８７８４

，跌５點或０﹒０６％，恒生科指收報５５９７，跌６９點或１﹒２３％，大市成交額

１３９２﹒４１億元。

騰訊（００７００）全日跌１﹒５％，收４７７元，成交有７４﹒１億元，為交投最多個股

。碧桂園服務（０６０９８）揚５﹒４％，跑贏一眾藍籌，連彈三日。石藥（０１０９３）挫

５％，為表現最差藍籌。



＊滬指收跌２２點止４連升＊



中國最高層指中國經濟面臨「三座大山」，經濟下行刺激內地鼓勵金融機構放貸。人行昨日

（１０日）公布的數據顯示，１月新增人民幣貸款、社融增量均創下歷史新高，Ｍ２同比增速亦

顯著加快。三項數據均大幅高於市場預期。

信貸數據拉動金融股向前走，尤其是保險板塊一度漲超過半成，惟內地深化藥品集中採購政

策引發醫藥股股災，加上汽車及互聯網概念走弱，滬綜指觸及三千五後向下跌，全日收跌

０﹒６６％，中斷虎年開局以來的四連升，報３４６２﹒９５點。總結全周滬綜指回升３％，但

要完全修復上月大跌造成的裂口，還有約２００點的距離。

恐慌情緒刺激午後成交上升，兩市全日成交９９１５億元人民幣，接近萬億元，創逾半個月

新高，按日增長５﹒９％。



＊晴天霹靂股債雙殺，正榮地產急澄清＊



內房企業如骨牌般逐個倒下，最近再多一家上市房企被傳出現流動性危機。傳聞指，規模千

億級的房企正榮地產（０６１５８）將不再按此前計劃，在今年３月５日贖回一筆離岸永續債，

公司甚至因資金不足而要走向重組。正榮系上演股債雙殺，債券價格暴跌，正榮地產股價全日更

插水６６％，股價剩餘１﹒２３元，創下上市新低，同系物管業務正榮服務（０６９５８）同跌

近５７％。

內媒《澎湃新聞》今日引述正榮地產知情人士處獲悉，公司仍會按計劃贖回該筆永續債；另

有媒體引述正榮地產對投資者的回應指，今日或有機構惡意做空再買入，公司正在進一步了解股

價下跌原因。據內媒統計，正榮地產目前有１６隻存續境外債，存續規模３９﹒５億美元，其中

將有半數美元債將在一年內到期。

１月新增人民幣貸款、社融增量均創下歷史新高，Ｍ２同比增速亦顯著加快，三項數據均大

幅高於市場預期。盡管內地三令五申房住不炒，但房地產行業仍然憧憬能受惠於信貸環境放寬，

日前將保障性租賃住房貸款排除出房貸集中度管理就是一例，加上有報道稱商品房預售資金監管

鬆綁，內房股多數上漲，中國奧園（０３８８３）全日漲７﹒５％，富力地產（０２７７７）升

７﹒３％，萬科（０２２０２）走高４﹒９％，新城發展（０１０３０）揚３﹒９％，融創中國

（０１９１８）升２﹒４％。



＊印尼逾千礦場暫停營運，煤炭股逆市升＊



全球最大動力煤出口國印尼，外電稱超過一千個礦場暫停營運，市場擔心將影響煤炭出口，

從而挾高煤價，帶挈煤炭股造好。神華（０１０８８）揚２﹒５％；兗礦（０１１７１）升

０﹒７％，均曾創５２周高；中煤（０１８９８）升１％；蒙古焦煤（００９７５）炒高

７﹒３％；旭陽（０１９０７）漲１﹒７％。

一份由印尼礦業部下屬礦產和煤炭局發布文件稱，由於未能提交２０２２年工作計劃，印尼

已經暫停逾千個礦商的礦場營運。

礦產和煤炭局官員Ｓｏｎｙ Ｈｅｒｕ Ｐｒａｓｅｔｙｏ周五證實這份文件，並表示在實

施臨時暫停前，公司已經收到警告，但仍未提交２０２２年的計劃。

國泰君安指出，２０２２年對煤炭股的投資不應過分糾結煤價，發掘阿爾法機會，高分紅＋

轉型具備更大增持空間。當前煤炭板塊已處於預期底部，估值明顯偏低，伴隨動力煤長協基準提

升、焦煤長協價預計維持高位，資源優質企業具備長期價值，轉型企業具備成長空間，板塊估值

提升開啟。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出

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