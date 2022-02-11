【聚焦數據】人行：截至１月末社融存量同比增１０﹒５％

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日北京專電》人民銀行公布，初步統計，２０２２年１

月末社會融資規模存量為３２０﹒０５萬億元（人民幣．下同），同比增長１０﹒５％。

其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額為１９５﹒７１萬億元，同比增長１１﹒６％；對

實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額為２﹒２６萬億元，同比增長２﹒９％；委托貸款餘額

為１０﹒９３萬億元，同比下降１﹒１％；信托貸款餘額為４﹒２８萬億元，同比下降

３１﹒９％；未貼現的銀行承兌匯票餘額為３﹒４８萬億元，同比下降１２﹒９％；企業債券餘

額為３０﹒４５萬億元，同比增長９﹒４％；政府債券餘額為５３﹒６７萬億元，同比增長

１５﹒９％；非金融企業境內股票餘額為９﹒６３萬億元，同比增長１５﹒３％。

從結構看，１月末對實體經濟發放的人民幣貸款餘額佔同期社會融資規模存量的６１﹒１％

，同比高０﹒６個百分點；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額佔比０﹒７％，同比低

０﹒１個百分點；委托貸款餘額佔比３﹒４％，同比低０﹒４個百分點；信托貸款餘額佔比

１﹒３％，同比低０﹒９個百分點；未貼現的銀行承兌匯票餘額佔比１﹒１％，同比低０﹒３個

百分點；企業債券餘額佔比９﹒５％，同比低０﹒１個百分點；政府債券餘額佔比１６﹒８％，

同比高０﹒８個百分點；非金融企業境內股票餘額佔比３％，同比高０﹒１個百分點。

