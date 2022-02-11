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11/02/2022 08:39

【聚焦數據】內地１月新增人民幣貸款３﹒９８萬億元，創新高

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日北京專電》人民銀行公布，１月份人民幣貸款增加
３﹒９８萬億元（人民幣．下同），是單月統計高點，同比多增３９４４億元，亦略高於巿場預
期的增３﹒６９萬億元。
　　分部門看，住戶貸款增加８４３０億元，其中，短期貸款增加１００６億元，中長期貸款增
加７４２４億元；企（事）業單位貸款增加３﹒３６萬億元，其中，短期貸款增加１﹒０１萬億
元，中長期貸款增加２﹒１萬億元，票據融資增加１７８８億元；非銀行業金融機構貸款減少
１４１７億元。
　　１月末，本外幣貸款餘額２０２﹒５９萬億元，同比增長１１﹒２％。月末人民幣貸款餘額
１９６﹒６５萬億元，同比增長１１﹒５％，增速分別比上月末和上年同期低０﹒１個和１﹒２
個百分點。１月末，外幣貸款餘額９３０８億美元，同比增長２％。１月份外幣貸款增加１８１
億美元，同比少增２６９億美元。

＊１月份人民幣存款增加３﹒８３萬億元＊

　　存款方面，１月份人民幣存款增加３﹒８３萬億元，同比多增２６２７億元。其中，住戶存
款增加５﹒４１萬億元，非金融企業存款減少１﹒４萬億元，財政性存款增加５８４９億元，非
銀行業金融機構存款減少１８３６億元。
　　１月末，本外幣存款餘額２４２﹒６萬億元，同比增長９﹒２％。月末人民幣存款餘額
２３６﹒０７萬億元，同比增長９﹒２％，增速分別比上月末和上年同期低０﹒１個和１﹒２個
百分點。１月末，外幣存款餘額１﹒０２萬億美元，同比增長９％。１月份外幣存款增加２７２
億美元，同比少增２２８億美元。

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