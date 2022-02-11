【新冠肺炎】全國本土確診昨增５６宗，１０宗無症狀感染轉為確診

《經濟通通訊社１１日專訊》國家衛健委公布，２月１０日，全國確診者新增確診１０１宗

新型冠狀病毒肺炎病例，其中境外輸入病例４５宗，含１０宗由無症狀感染者轉為確診病例（廣

東６宗，浙江２宗，廣西２宗）；本土病例５６宗（廣西３３宗均在百色市；遼寧２２宗，其中

葫蘆島市２１宗、沈陽市１宗；貴州１宗在銅仁市）。無新增死亡或疑似病例；新增治癒出院

１０５宗。此外，新增無症狀感染６６宗，５宗為本地個案。

截至２月１０日，現有確診病例１４２４宗（其中重症病例５宗），累計治愈出院病例

１００７０４宗，累計死亡病例４６３６宗，累計報告確診病例１０６７６４宗。累計收到港澳

台地區通報確診病例３５５３４宗。其中，香港特別行政區１６０７９宗，澳門特別行政區７９

宗，台灣地區１９３７６宗。



＊廣西百色將進行全市區域核酸檢測＊



近期發生在廣西百色市的新冠肺炎疫情頗受關注，當地仍有本土病例不斷出現。根據流行病

學顯示，廣西本輪疫情所有病例均屬於同一傳播鏈，經中國疾控中心比對，與１月３１日疫情的

奧密克戎病毒基因組高度同源。

據廣西壯族自治區百色市疫情處置聯合指揮部通報，今日１２時起，百色１２個縣（市、區

）將進行區域核酸檢測。

位於東北的遼寧省也在２月１０日報告了新增本土確診病例。據遼寧省衛健委副主任魏祖巍

１０日在該市疫情防控新聞發佈會上介紹說，當天新增的１９例確診病例均是在主動篩查中發現

，都在封控區內，疫情社會傳播風險基本可控。目前，所有確診病例已經完成流調，初步摸清了

確診病例的關聯性。

魏祖巍表示，經中國疾控中心基因測序比對顯示，葫蘆島市本輪疫情首發病例的感染毒株與

黑龍江牡丹江綏芬河市疫情早期病例高度同源。專家組初步分析，本次疫情可能由外地返鄉人員

輸入，經節假日期間同村居住或探親等活動引發。（ｃａ）



