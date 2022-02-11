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即市新聞

11/02/2022 09:25

【數據解讀】財通基金：１月居民中長期貸款創新高，按揭釋放加速

　　《經濟通通訊社１１日專訊》人行昨日（１０日）公布的數據顯示，１月新增人民幣貸款
３﹒９８萬億元　（人民幣．下同），是單月統計高點，同比多增３９４４億元；當月末廣義貨
幣供應量（Ｍ２）同比增速擴至９﹒８％；１月社會融資規模增量為６﹒１７萬億元，比上年同
期多９８４２億元，亦創歷史新高。三項數據均大幅高於市場預期。財通基金固收分析師表示，
受實體信貸、企業債券和地方政府債帶動，１月社融大超預期，新增信貸、實體信貸、社融數據
等多項數據創歷史高點，穩增長力度空前。
　　從新增信貸的結構上看，中長期貸款２﹒８４萬億佔比７１﹒４％，比重環比提高１０％，
但仍低於去年同期較多。企業貸款短端和中長端均旺盛，表內票據融資不大；居民中長期貸款創
歷史新高，顯示在年初額度充足和滿足合理住房需求政策指導下，按揭貸款釋放加速。
　　展望後市，２月信貸和社融或許不會差，此前預期再度降準或降息的節奏將被推遲。對債市
來說，會短期消化利空。如果２月社融增速依然較好，國內穩增長效果也將開始有所反應，疊加
美聯儲３月加息預期上升，中美利差壓縮，二季度將迎來真正的調整。（ｗｌ）

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