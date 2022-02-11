《神州縱橫－凌昆》中國仍須重視基建投資

《神州縱橫》中國經濟疫弱持續，內地開始有專家呼籲要由增強投資來引領重振，但看來這

仍未成為主流意見，當局仍未有重大投資規劃出台，靠所謂「超前開發」的邊際性措施難帶來拐

點。



＊只能靠投資拉動增長＊



其實按中國近況及基本國情，由投資而非消費拉動增長乃一般常識，不須專家也懂。投資拉

動的必然性無可否認，最基本的有三項：（一）中國處於社會主義初級投資，必要借投資來加快

發展，以為可靠消費拉動是頭腦發熱。中國人均ＧＤＰ還只是美國約五分一，人均資產包括基建

等設施所有量同樣是發達國的幾分之一。許多人只是剛得溫飽或富起來，不如發達國有許多年積

累財富可供增加消費。（二）要補短故只能靠投資。中國短板很多，如人均資源不足、環保欠帳

、公共服務不夠、卡脖子技待多、生活及產能質素待提升等，都非有大量投資不可。要穩增長穩

就業也只能靠投資。（三）中國未富先老，更要加大投資趕建養老財源和更充分利用剩餘的人口

紅利。總之，以為可以靠消費拉動增長及發展只是美麗的誤會或無限的空想。即使消費能真的拉

動增長，到時中國經濟的短板及不平衡問題必更凸顯。此外，最近又看到所謂中國進入「後基建

時代」的論述，認為中國基建經多年發展已足夠所需，今後不宜由加大此項投資拉動增長。這同

樣無理據支持的頭腦發熱言論，反映有些人既不明國情，亦在快速發展下出現了自滿感，實至為

不幸。



＊基建仍多不足之處＊



從理論上看，隨著經濟發展基建也要發展甚至要超前發展，故所謂「後基建時代」根本說不

過去。目前要防範的就是「滯後基建時代」，就是基建趕不上需求發展。美國的全國高速公路網

便是範例，本來該網在六十年代建設時成為全球典範，但到今天卻已開始破落。美國基建差勁早

為本國專業界痛批，筆者２０１９年赴美旅遊行經太平洋沿岸三州，便充分感受到高速公路不足

的問題，與中國即使在較偏遠地區亦有高速網大異其趣。另方面中國也不能自滿，原因包括：（

一）中國也有不少早期建成的基建需要或升級翻新，如公路鐵路、水庫灌渠等，若不維修恐生危

險。（二）中國發展正進入習近平所說的新時代，以發展新經濟為主，必須有新基建配合，而這

方面未必超前反或滯後於所需。（三）即使舊基建也遠未至飽和。東部中部基建配套較好，但西

部欠缺的地區性不平衡依然嚴重，相對城市農村的基建亦較落後。例如不少新疆西藏的鐵路，和

沿邊開放所依賴的鐵路公路仍待建設或完善。必需而有效益的投資的項目仍多，正急待投入。《

資深評論員 凌昆》



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