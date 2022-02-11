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11/02/2022 13:28

《神州縱橫－凌昆》中國仍須重視基建投資

　　《神州縱橫》中國經濟疫弱持續，內地開始有專家呼籲要由增強投資來引領重振，但看來這
仍未成為主流意見，當局仍未有重大投資規劃出台，靠所謂「超前開發」的邊際性措施難帶來拐
點。
　
＊只能靠投資拉動增長＊
　
　　其實按中國近況及基本國情，由投資而非消費拉動增長乃一般常識，不須專家也懂。投資拉
動的必然性無可否認，最基本的有三項：（一）中國處於社會主義初級投資，必要借投資來加快
發展，以為可靠消費拉動是頭腦發熱。中國人均ＧＤＰ還只是美國約五分一，人均資產包括基建
等設施所有量同樣是發達國的幾分之一。許多人只是剛得溫飽或富起來，不如發達國有許多年積
累財富可供增加消費。（二）要補短故只能靠投資。中國短板很多，如人均資源不足、環保欠帳
、公共服務不夠、卡脖子技待多、生活及產能質素待提升等，都非有大量投資不可。要穩增長穩
就業也只能靠投資。（三）中國未富先老，更要加大投資趕建養老財源和更充分利用剩餘的人口
紅利。總之，以為可以靠消費拉動增長及發展只是美麗的誤會或無限的空想。即使消費能真的拉
動增長，到時中國經濟的短板及不平衡問題必更凸顯。此外，最近又看到所謂中國進入「後基建
時代」的論述，認為中國基建經多年發展已足夠所需，今後不宜由加大此項投資拉動增長。這同
樣無理據支持的頭腦發熱言論，反映有些人既不明國情，亦在快速發展下出現了自滿感，實至為
不幸。
　
＊基建仍多不足之處＊
　
　　從理論上看，隨著經濟發展基建也要發展甚至要超前發展，故所謂「後基建時代」根本說不
過去。目前要防範的就是「滯後基建時代」，就是基建趕不上需求發展。美國的全國高速公路網
便是範例，本來該網在六十年代建設時成為全球典範，但到今天卻已開始破落。美國基建差勁早
為本國專業界痛批，筆者２０１９年赴美旅遊行經太平洋沿岸三州，便充分感受到高速公路不足
的問題，與中國即使在較偏遠地區亦有高速網大異其趣。另方面中國也不能自滿，原因包括：（
一）中國也有不少早期建成的基建需要或升級翻新，如公路鐵路、水庫灌渠等，若不維修恐生危
險。（二）中國發展正進入習近平所說的新時代，以發展新經濟為主，必須有新基建配合，而這
方面未必超前反或滯後於所需。（三）即使舊基建也遠未至飽和。東部中部基建配套較好，但西
部欠缺的地區性不平衡依然嚴重，相對城市農村的基建亦較落後。例如不少新疆西藏的鐵路，和
沿邊開放所依賴的鐵路公路仍待建設或完善。必需而有效益的投資的項目仍多，正急待投入。《
資深評論員　凌昆》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
　

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