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11/02/2022 09:14

《股林淘金－林家亨》通脹升溫美股又插，內房企業政策鬆綁

　　《股林淘金》美國昨天（１０日）公布的１月份消費物價指數ＣＰＩ上升至７﹒５％，是
１９８２年２月份以來的最高紀錄，數據刺激２年期債息大幅飆升至１﹒４９３厘，是２０２０
年疫症爆發之前的最高水平，現水平已反映今年聯儲局或會加息５次之多。美股不斷走低，道指
下跌５２６點，納指下跌３０４點。美國電車股板塊全部下跌，中慨電車三寶分別下跌
２﹒５２％－４﹒４４％，比亞迪（０１２１１）ＡＤＲ股價亦下跌２﹒８５至２３７﹒７５元
。港股比例指數僅溫和下跌９１點。
　　預計今日（１１日）港股跟隨美股下跌，跌幅有機會達２００點幅度，原因是今天是周五，
部分投資者不願持貨過周末，但內房股股價抗跌能力較強，主要是中國政府宣布了內房企業可根
據最新指引：現時賣樓花後存入之公帳戶口資金，在扣除餘下工程所需資金後，若有剩餘資金可
以自由提取，以應對目前房地產業之財務資金壓力。
《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》
　
＊筆者持有上述比亞迪股份
　　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
　

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