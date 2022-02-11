《股林淘金－林家亨》通脹升溫美股又插，內房企業政策鬆綁

《股林淘金》美國昨天（１０日）公布的１月份消費物價指數ＣＰＩ上升至７﹒５％，是

１９８２年２月份以來的最高紀錄，數據刺激２年期債息大幅飆升至１﹒４９３厘，是２０２０

年疫症爆發之前的最高水平，現水平已反映今年聯儲局或會加息５次之多。美股不斷走低，道指

下跌５２６點，納指下跌３０４點。美國電車股板塊全部下跌，中慨電車三寶分別下跌

２﹒５２％－４﹒４４％，比亞迪（０１２１１）ＡＤＲ股價亦下跌２﹒８５至２３７﹒７５元

。港股比例指數僅溫和下跌９１點。

預計今日（１１日）港股跟隨美股下跌，跌幅有機會達２００點幅度，原因是今天是周五，

部分投資者不願持貨過周末，但內房股股價抗跌能力較強，主要是中國政府宣布了內房企業可根

據最新指引：現時賣樓花後存入之公帳戶口資金，在扣除餘下工程所需資金後，若有剩餘資金可

以自由提取，以應對目前房地產業之財務資金壓力。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



＊筆者持有上述比亞迪股份



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