【人行操作】人行續２００億逆回購利率持平，本周收水８０００億

《經濟通通訊社１１日專訊》人民銀行公布，今日進行２００億元（人民幣．下同）７天期

逆回購，中標利率持平為２﹒１％。

公開市場今日逆回購到期規模為２０００億元，即今日淨回籠１８００億元。此為春節長假

後連續第五日進行該規模逆回購操作；據此計算，本周淨回籠８０００億元，創近兩年單周新高

。據路透統計，本周公開市場逆回購到期規模９０００億元，其中前兩日各到期１５００億元，

後三日各到期２０００億元。（ｃａ）

