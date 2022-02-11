  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

11/02/2022 09:24

【人行操作】人行續２００億逆回購利率持平，本周收水８０００億

　　《經濟通通訊社１１日專訊》人民銀行公布，今日進行２００億元（人民幣．下同）７天期
逆回購，中標利率持平為２﹒１％。
　　公開市場今日逆回購到期規模為２０００億元，即今日淨回籠１８００億元。此為春節長假
後連續第五日進行該規模逆回購操作；據此計算，本周淨回籠８０００億元，創近兩年單周新高
。據路透統計，本周公開市場逆回購到期規模９０００億元，其中前兩日各到期１５００億元，
後三日各到期２０００億元。（ｃａ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話11/02/2022
【虛幣世界】聯儲官員再放「鷹」，加密貨幣市場普遍下挫
中國故事10/02/2022
《神州經脈》採購不達標中美或掀新貿戰　滬綜指四連升創指瀉2%
財經熱話10/02/2022
恒大稱可全面復工　世茂獲准推遲還款　內房股續升
FOCUS10/02/2022
【FOCUS】港府抗疫兩頭不到岸　特首無特權請戴好口罩
財經熱話10/02/2022
中移好消息迭出　大行齊祝福　惟連升多日終斷纜
財經熱話10/02/2022
【回A憧憬】保利協鑫研回A 惟大戶淨質貨積極！拆解不買帳原因
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金