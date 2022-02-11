《經濟通通訊社１１日專訊》人民銀行公布，今日進行２００億元（人民幣．下同）７天期
逆回購，中標利率持平為２﹒１％。
公開市場今日逆回購到期規模為２０００億元，即今日淨回籠１８００億元。此為春節長假
後連續第五日進行該規模逆回購操作；據此計算，本周淨回籠８０００億元，創近兩年單周新高
。據路透統計，本周公開市場逆回購到期規模９０００億元，其中前兩日各到期１５００億元，
後三日各到期２０００億元。（ｃａ）
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11/02/2022 09:24
【人行操作】人行續２００億逆回購利率持平，本周收水８０００億
《經濟通通訊社１１日專訊》人民銀行公布，今日進行２００億元（人民幣．下同）７天期
逆回購，中標利率持平為２﹒１％。
公開市場今日逆回購到期規模為２０００億元，即今日淨回籠１８００億元。此為春節長假
後連續第五日進行該規模逆回購操作；據此計算，本周淨回籠８０００億元，創近兩年單周新高
。據路透統計，本周公開市場逆回購到期規模９０００億元，其中前兩日各到期１５００億元，
後三日各到期２０００億元。（ｃａ）
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