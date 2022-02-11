【人行操作】人行周收水規模創兩年高，分析料連降政策利率概率小

《經濟通通訊社１１日專訊》虎年春節過後首周，人民銀行果斷收水，公開市場本周淨回籠

達８０００億元人民幣，規模創近兩年新高。業內人士稱，人行順勢回籠絲毫無礙資金面寬鬆，

盡管１月創出天量的新增信貸和社融增量數據令寬鬆節奏或放緩，但並不會妨礙政策整體寬鬆的

基調，料人行仍待更多綜合因素相機抉擇。

他們指出，雖然海外美聯儲加息在即，但國內「以我為主」基調料難動搖，疊加國內新冠疫

情形勢不容樂觀，強勁的金融數據可持續性亦存疑，經濟穩增長依然任重道遠。目前市場聚焦下

周２０００億元人民幣ＭＬＦ（中期借貸便利）如何續做，興業證券固收分析師羅雨濃認為，價

的層面，寬信用初步見效，人行連續降息概率不大；量的層面，在流動性較為充裕、存單利率處

在低位的背景下，人行等額續做概率較高。



＊仍有近１╱３機構料未來三個月將降準＊



據《路透》報道，２０２２年第二期中國固定收益市場展望調查顯示，在１月ＭＬＦ和逆回

購利率以及ＬＰＲ下調三箭齊發後，受訪機構對２月中國政策利率再度降息的預期有所降溫。市

場對２月降準的期待也不高，僅有７％的受訪機構預期２月降準；不過認為未來三個月將降準的

機構佔比仍接近三分之一。

人行去年１２月全面降準，當月並將一年期ＬＰＲ（貸款市場報價利率）下調５個基點

（ｂｐ）。今年１月又先後下調了ＭＬＦ和公開市場逆回購利率、以及一年和五年兩個期限

ＬＰＲ；幅度方面，除五年期ＬＰＲ為下調５個ｂｐ外，其他均為１０個ｂｐ。（ｗｌ）

