【ＦＯＣＵＳ】聯儲偷步突擊加息？中國寬鬆首戰報捷

【ＦＯＣＵＳ】從肉類到雞蛋，從窗簾到家電……花旗國百物騰貴，推動１月ＣＰＩ按年升
幅加
快至７﹒５％（預期：７﹒３％，１２月：７％），再刷４０年新高。遠遠落後於通脹曲線的美
聯儲，獲市場押
注３月一口氣加息５０基點的概率直逼９５％，更有激進者預期，主席鮑叔或仿效前任格林斯潘
１９９４年
般在本月突擊加息，以挽救瀕臨破產的信譽。
另邊廂，去年末觸底反彈的中國信貸脈衝，如期在１月奏出最強音，銀行單月放貸３﹒９８
萬億
元人幣，錄史上最高，幾看齊２００８年「４萬億」救市計劃規模。
＊食品二手車螺旋升，家居用品後來居上＊
自去年３月超越聯儲２％目標，美國通脹一路攻破４％、５％、６％、７％關口，１月正式
觸及７﹒５％。元
兇為何？除了價格持續螺旋式上升的「食品」、「二手車」、「業主等值租金」，按年分別升
７％
、４１％、４﹒１％，最新加入的生力軍則是「家居用品及維修」，按年升９﹒４％。
具體而言，高通脹可謂於美國人生活無所不在，相比一年前，肉類、雞蛋、油脂類食品齊漲
逾一成；烘培食品、麥片、果蔬亦分別貴了７﹒２％、６％、５﹒６％。除了食，家居支出也突
然發力，窗
簾、客廳╱廚房╱餐廳家具、家電分別貴了１６﹒２％、１９﹒９％、８﹒５％。
眼見共和黨眾議院少數黨領袖麥肯錫揶揄，「從你車裡的汽油到你孩子三明治裡的花生醬，
在民主黨的一黨統治下，所有價格都在飆升」，總統拜登的支持率最新挫至４１﹒３％。而之前
將通
脹歸咎於大流行的白宮最新稱，美聯儲重新調整對經濟的支持（ｒｅｃａｌｉｂｒａｔｅ
ｓｕｐｐｏｒｔ）是合適的
，有此背書，利率期貨顯示聯儲３月一口氣加息５０基點的概率直逼９５％，更有激進者預期，
其或等
不及３月中貨幣政策會議，而於本周末或下周初緊急加息。
＊１月新貸刷歷史新高，居民需求端仍乏力＊
聯儲「毫無預兆」加息早有先例。１９９４年１月，時任主席格林斯潘突然決定加息２５基
點，聯
邦基準利率於當年２月至次年２年短短一年間由３％翻倍至６％。此輪「格林斯潘大屠殺」，被
視作間
接觸發此後１９９７亞洲金融危機。
全球央行大佬聯儲的加息扳機即將扣響，專注力挽增長熄火狂瀾的北京，抓緊寬鬆窗口刺激
經濟首戰似報捷－－１月新增人民幣貸款３﹒９８萬億（預期：３﹒７萬億），較去年１月的歷
史紀錄再
增４０００億，其中反映投資信心的企業中長期貸款增２﹒１萬億，佔比５３％高於２０１８－
２０２１年同期的４９％
平均水平。
穩增長政策發力見效，但最新隱憂仍來自居民需求端，通常被視作房貸的居民中長期貸款按
年減少２０２４億至７４２４億，短期貸款同減少２２７２億，反映線下消費意願不足。無獨有
偶，商務部至
今未公布全國重點零售和餐飲企業銷售額，而從文旅部公布的國內旅游收入看，僅為２０１９年
春節
假日同期的５６﹒３％。
隨著中美貨幣政策南轅北轍分化恐超出基準預期，有機構押注兩國利差或現倒掛，人幣走勢
糾偏的概率正愈來愈大。
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