【ＦＯＣＵＳ】聯儲偷步突擊加息？中國寬鬆首戰報捷

【ＦＯＣＵＳ】從肉類到雞蛋，從窗簾到家電……花旗國百物騰貴，推動１月ＣＰＩ按年升

幅加

快至７﹒５％（預期：７﹒３％，１２月：７％），再刷４０年新高。遠遠落後於通脹曲線的美

聯儲，獲市場押

注３月一口氣加息５０基點的概率直逼９５％，更有激進者預期，主席鮑叔或仿效前任格林斯潘

１９９４年

般在本月突擊加息，以挽救瀕臨破產的信譽。

另邊廂，去年末觸底反彈的中國信貸脈衝，如期在１月奏出最強音，銀行單月放貸３﹒９８

萬億

元人幣，錄史上最高，幾看齊２００８年「４萬億」救市計劃規模。



＊食品二手車螺旋升，家居用品後來居上＊



自去年３月超越聯儲２％目標，美國通脹一路攻破４％、５％、６％、７％關口，１月正式

觸及７﹒５％。元

兇為何？除了價格持續螺旋式上升的「食品」、「二手車」、「業主等值租金」，按年分別升

７％

、４１％、４﹒１％，最新加入的生力軍則是「家居用品及維修」，按年升９﹒４％。

具體而言，高通脹可謂於美國人生活無所不在，相比一年前，肉類、雞蛋、油脂類食品齊漲

逾一成；烘培食品、麥片、果蔬亦分別貴了７﹒２％、６％、５﹒６％。除了食，家居支出也突

然發力，窗

簾、客廳╱廚房╱餐廳家具、家電分別貴了１６﹒２％、１９﹒９％、８﹒５％。

眼見共和黨眾議院少數黨領袖麥肯錫揶揄，「從你車裡的汽油到你孩子三明治裡的花生醬，

在民主黨的一黨統治下，所有價格都在飆升」，總統拜登的支持率最新挫至４１﹒３％。而之前

將通

脹歸咎於大流行的白宮最新稱，美聯儲重新調整對經濟的支持（ｒｅｃａｌｉｂｒａｔｅ

ｓｕｐｐｏｒｔ）是合適的

，有此背書，利率期貨顯示聯儲３月一口氣加息５０基點的概率直逼９５％，更有激進者預期，

其或等

不及３月中貨幣政策會議，而於本周末或下周初緊急加息。



＊１月新貸刷歷史新高，居民需求端仍乏力＊



聯儲「毫無預兆」加息早有先例。１９９４年１月，時任主席格林斯潘突然決定加息２５基

點，聯

邦基準利率於當年２月至次年２年短短一年間由３％翻倍至６％。此輪「格林斯潘大屠殺」，被

視作間

接觸發此後１９９７亞洲金融危機。

全球央行大佬聯儲的加息扳機即將扣響，專注力挽增長熄火狂瀾的北京，抓緊寬鬆窗口刺激

經濟首戰似報捷－－１月新增人民幣貸款３﹒９８萬億（預期：３﹒７萬億），較去年１月的歷

史紀錄再

增４０００億，其中反映投資信心的企業中長期貸款增２﹒１萬億，佔比５３％高於２０１８－

２０２１年同期的４９％

平均水平。

穩增長政策發力見效，但最新隱憂仍來自居民需求端，通常被視作房貸的居民中長期貸款按

年減少２０２４億至７４２４億，短期貸款同減少２２７２億，反映線下消費意願不足。無獨有

偶，商務部至

今未公布全國重點零售和餐飲企業銷售額，而從文旅部公布的國內旅游收入看，僅為２０１９年

春節

假日同期的５６﹒３％。

隨著中美貨幣政策南轅北轍分化恐超出基準預期，有機構押注兩國利差或現倒掛，人幣走勢

糾偏的概率正愈來愈大。

