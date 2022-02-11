【企業盈警】實力建業（００５１９）料中期虧損擴至４０００萬元

《經濟通通訊社１１日專訊》實力建業（００５１９）公布，預期截至去年１２月３１日止
中期虧損約４０００萬元，比２０２０年同期虧損２３００萬元有所擴大。
該集團指，虧損擴大主因按公允值計入損益金融資產公允值變動，於期內轉為錄虧損淨額約
１３００萬元、應收貸款減值虧損撥回金額同比減少至約１００萬元，以及投資物業公允值虧損
同比減少至約１６００萬元。
該集團預期於本月下旬公布業績。（ｗｈ）
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