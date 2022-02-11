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11/02/2022 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流入１５﹒２億人幣，買藥明沽中移動

　　《經濟通通訊社１１日專訊》昨日（１０日）恒指高開２２０點，報２５０５０點。最高升
２２０點報２５０５０點，最低跌１８０點報２４６４９點。恒指收報２４９２４點，升９４點
或０﹒３８％。
　　按額度計算，北水全日淨買入１５﹒２億元人民幣，減少６１﹒６％。北水淨買入最多的個
股依次是藥明生物（０２２６９）、小鵬汽車（０９８６８）、快手（０１０２４）；淨賣出最
多的依次是中國移動（００９４１）、騰訊控股（００７００）、建設銀行（００９３９）。
　　主板成交１２９１﹒３億元減少８﹒３％。其中港股通成交３０５﹒６億元，佔總成交
２３﹒７％。

＊藥明生物沽壓未消＊

　　美國商務部工業與安全局將藥明生物兩家子公司，即無錫藥明生物技術股份和上海藥明生物
技術列入未經核實名單，藥明股價一度於周二（８日）盤中停牌。
　　藥明生物表示，過去十年嚴格遵循美國出口管制條例，一直獲得美國商務部批准進口部分受
管制一次性生物反應器控制器和中空纖維過濾器，認為事件對其不會產生重大不利影響，各項業
務均正穩步推進。鑑於上海及無錫相關設施建設完成後，沒有進口相關儀器設備的需求，此事件
對進口影響相對微小。該集團正採取措施，要求將有關子公司從未經核實名單移除。不過，藥明
生物股價未能止跌，昨日（１０日）再跌５﹒３６％報５８﹒３元，但仍獲北水支持，淨買入
４﹒３億元。
　　另外，小鵬汽車升３﹒０８％報１５７﹒２元，北水淨買入３﹒１億元；快手跌０﹒１６％
報９４﹒５元，北水淨買入２﹒９億元。
　　中國移動跌２﹒７６％報５６﹒３元，北水淨賣出１１﹒３億元；騰訊控股升０﹒３３％報
４８４﹒４元，北水淨賣出７﹒５億元；建設銀行跌０﹒１６％報６﹒１６元，北水淨賣出３億
元。

　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　藥明生物　（０２２６９）　　　　　　４﹒３３
　　小鵬汽車　（０９８６８）　　　　　　３﹒０７
　　快手　　　（０１０２４）　　　　　　２﹒９０
　　中國神華　（０１０８８）　　　　　　２﹒５７
　　美團　　　（０３６９０）　　　　　　２﹒１６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國移動　　（００９４１）　　　　－１１﹒３４
　　騰訊控股　　（００７００）　　　　　－７﹒５０
　　建設銀行　　（００９３９）　　　　　－３﹒０３
　　碧桂園服務　（０６０９８）　　　　　－０﹒７５
　　華潤電力　　（００８３６）　　　　　－０﹒１４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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