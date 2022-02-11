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即市新聞

11/02/2022 19:19

《日入而息》李家超率團赴深圳商抗疫措施，淺水灣地皮收９份標書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　《今天重點》
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本港新增１３２５宗確診，葵青深水埗沙田較多個案；張竹君稱確診數字幾何級上升，已更改大
廈強檢準則；醫管局表示再多兩名病人離世，兩病人危殆１１人嚴重　　　　　　　　　　　　
李家超率團到深圳，出席明日內地與香港疫情交流會　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
地政總署表示淺水灣地皮共收到９份標書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中原ＣＣＬ按周跌０﹒７７％，料３月下試１８０點　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
外匯局表示去年直投淨流入按年翻倍至２０４８億美元；去年經常帳戶順差３１５７億美元　　
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　　　　　　　　　　　　《即日市況》
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　　恒指低收１７點報２４９０６，科指跌６９點報５５９７
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《深滬股市》　
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滬指跌０﹒７％斷四連升，創業板全周再暴跌５﹒６％　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　《美元匯價》
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　　歐元關注１﹒１３５０附近支持　　
　　歐元最新報１﹒１╱，日圓最新報╱
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　　　　　　　　　　　　　《公司業績》　
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　　惠生工程（０２２３６）料去年虧損收窄至不多於１億元人民幣
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
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香港寬頻（０１３１０）推１４９元１００ＧＢ　５Ｇ服務計劃　　　　　　　　　　　　　　
科軒動力（００４７６）向歐洲交付首批１２米電動巴士　　　　　　　　　　　　　　　　　
港鐵（０００６６）今晚八時後縮減班次，候車延長１至２分鐘　　　　　　　　　　　　　　
中銀香港（０２３８８）成功發行２０億元可持續發展與智慧生活綠色債券；投入５００億元信
貸資源支持本地中小企　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
據報雲頂香港（００６７８）旗下水晶郵輪關閉美國辦事處並遣散員工　　　　　　　　　　　
阿里巴巴去年第三季續稱霸中國公有雲市場，騰訊增５３％列第二　　　　　　　　　　　　　
騰訊（００７００）否認增持滴滴美股　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
華建控股（００４７９）向新佳企業借款１億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
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　　中芯（００９８１）料今年產能較去年高，被美國納入實體清單帶來營運困難
　　東風集團（００４８９）１月銷量按年增１０％至３０﹒３６萬台　　　　　
　　上海復旦（０１３８５）無需就上海華岭於北交所上市向聯交所申請　　　　
　　富力地產（０２７７７）１月銷售收入按年跌６０％至約４６億元人民幣　　
　　龍源電力（００９１６）１月完成發電量按年跌１５％　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
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健升物流中國（０１５２９）擬改名為「樂氏國際控股集團」　　　　　　　　　　　　　
龍湖（００９６０）、旭輝（００８８４）兩家民營房企１００億元人民幣中期票據獲註冊
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
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國家醫保局已開展６批藥品集採，未來將常態化進行　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中國人保成立人保信息科技公司，註冊資本４億元人民幣　　　　　　　　　　　　　　　　
財通基金表示１月居民中長期貸款創新高，按揭釋放加速　　　　　　　　　　　　　　　　
人行續２００億逆回購利率持平，本周收水８０００億　　　　　　　　　　　　　　　　　
凱投宏觀表示寬鬆環境料持續，下周或再降ＭＬＦ利率　　　　　　　　　　　　　　　　　
德商銀行表示信貸提振降息預期再降，地產基建仍需發力　　　　　　　　　　　　　　　　
據報特斯拉將在北京設立中國設計中心　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
上海國資國企改革，推動高新科技企業科創板上市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
最高檢以涉嫌受賄罪逮捕浙江省原常委周江勇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
發改委、市監局將開展鐵礦石市場聯合監管調研　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
人行周收水規模創兩年高，分析料連降政策利率概率小　　　　　　　　　　　　　　　　　
國家醫保局表示今年將進一步擴圍中成藥集採；藥品集採不追求最低價，按市場供應適度競爭
北京推動城市副中心，加快發展智能製造、高端製造　　　　　　　　　　　　　　　　　　
上海數交所第二批數據產品掛牌，含商貿地產等領域　　　　　　　　　　　　　　　　　　
國務院表示２０２５年糧食生產穩步提升，生豬產能鞏固　　　　　　　　　　　　　　　　
去年中國黃金進口量升至８１８噸，料今年需求續增　　　　　　　　　　　　　　　　　　
數據顯示百億級股票私募旗下產品今年來浮虧７﹒６％　　　　　　　　　　　　　　　　　
外匯局表示去年直投淨流入按年翻倍至２０４８億美元；去年經常帳戶順差３１５７億美元　
貝萊德建信理財獲批在廣州成都參與養老理財產品試點　　　　　　　　　　　　　　　　　
寧德時代遭機構沽貨，有券商「看跌」會議臨時取消　　　　　　　　　　　　　　　　　　
立陶宛回應中國禁牛肉進口：１２月以來已無出口食品　　　　　　　　　　　　　　　　　
布林肯稱中國對澳制裁反傷自身，中方重申非經濟脅迫　　　　　　　　　　　　　　　　　
今年暫１５華企尋求在美上市，分析料為趕政策空窗期　　　　　　　　　　　　　　　　　
歐藥廠阿斯利康深圳員工組織騙醫保，１７人涉案被捕　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　《寶島快訊》　
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　　台股收跌０﹒１５％，報１８３１０﹒９４點　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
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取消強積金對沖條例草案刊憲，本月２３日交立會審議　　　　　　　　　　　　　　　　　　
民主黨倡預算案全民派１﹒５萬元及公屋免租１個月等　　　　　　　　　　　　　　　　　　
地政總署表示淺水灣地皮共收到９份標書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
調查指港小微企視數碼支付及跨境商貿為業務增長要素　　　　　　　　　　　　　　　　　　
按證公司與１４間合作銀行簽訂基建貸款合作框架諒解備忘錄　　　　　　　　　　　　　　　
深股通額度全日用近５億元，外資連續二日淨流入；滬股通額度全日用近２４億元，陸股通淨流
入約１０億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
西九藝術廣場大樓項目暫收４份標書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中原ＣＣＬ按周跌０﹒７７％，料３月下試１８０點　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
２元乘車優惠本月２７日起擴展至電車、部分紅色小巴和街渡　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《內房困局》　
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中金表示房地產預售資金有序流轉，更好配合保交房原則　　　　　　　　　　　　　　　　　
據報商品房預售資金監管新規出台，增加房企流動性　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
華夏幸福現價靠穩，遭控股股東被動減持逾１％股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
傳拒贖離岸債致股價暴跌，內媒引正榮地產（０６１５８）傳聞不實；正榮地產股價崩塌，傳實
控人歐宗榮部分持股被斬倉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
冠城大通解釋樓盤減價：樓市明顯下行料短期無改善　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
建業集團回應「優化」六成員工：內部分流為主　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　《新冠肺炎》　
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　　本港新增１３２５宗確診，葵青深水埗沙田較多個案　　　　　　
　　張竹君稱確診數字幾何級上升，已更改大廈強檢準則　　　　　　
　　消息指第二期竹篙灣隔離設施今啟用，提供６００房間　　　　　
　　傳港府周末赴深圳商議抗疫，尋求助建港版火神山醫院　　　　　
　　全國本土確診昨增５６宗，１０宗無症狀感染轉為確診　　　　　
　　冼國林倡分區禁足強檢，建議政府公開確診者個人資料　　　　　
　　劉宇隆倡圍封大廈外設接種站，推高接種率九成以上　　　　　　
　　廣州市政府新聞辦發布短片，指廣東醫療團隊已抵港　　　　　　
　　全線郵政局周一至五提早至下午４時關閉　　　　　　　　　　　
　　胡定旭冀內地調派千人來港，提高每日檢測量至３００萬　　　　
　　多名議員促港府請求中央派專家助抗疫，倡全民強檢　　　　　　
　　希慎（０００１４）協助政府設立衛星社區疫苗接種中心　　　　
　　陳肇始稱特首及政務司司長正商議向內地提出何種支援　　　　　
　　醫管局表示再多兩名病人離世，兩病人危殆１１人嚴重　　　　　
　　李家超率團到深圳，出席明日內地與香港疫情交流會　　　　　　
　　聶德權稱禮頓中心每日可接種逾千疫苗，日後增接種量　　　　　
　　鑽石山荷里活百老匯戲院３月結業　　　　　　　　　　　　　　
　　莎莎（００１７８）深水埗Ｖ　Ｗａｌｋ分店有員工初步確診感染
　　匯豐柏寧分行及熙華大廈分行有員工確診　　　　　　　　　　　
　　信銀國際旺角及紅磡兩分行暫停服務，共９分行關閉　　　　　　
　　恒生元朗分行有員工初步確診，今天起暫停服務　　　　　　　　
　　東亞銀行一分行及兩間顯卓理財中心即日起暫停服務　　　　　　
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