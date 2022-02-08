《股林淘金－林家亨》匯通達可小注認購，下沉市場具增長潛力

《股林淘金》近年來國內互聯網流量紅利逐漸消失，下沉市場（三、四、五線城市）成了各

大公司關注拓展的重點。匯通達網絡（０９８７８）布局於下沉市場超過１０年，目前已經成為

該領域的領軍企業之一。該股近日在香港市場進行新股公開發行，計劃全球發售５１６０﹒６萬

股Ｈ股，香港公開發售佔一成，最高發售價每股４８元。一手１００股，入場費４８４８元，以

上限價４８元計算，市值約２６８﹒９２億元。中金、花旗、華興資本為聯席保薦人。



匯通達網絡本次新股發行的基石投資者包括明星級的商湯科技以及創維集團。據悉，引入的

６名基石投資者合計認購１﹒５億美元（約１１﹒６８億港元），按中間價計算，約佔發售股份

４９﹒７６％，並設有６個月禁售期。



公司的主營業務為向中國的零售企業提供供應鏈服務，目前服務市場主要在一二線城市外的

下沉市場。公司過去３年發展迅速，截至２０２１年９月３０日止九個月，擁有５７０７４家活

躍會員零售門店、１３６５３家活躍管道合作客戶及４２６８家供應商，形成覆蓋全國２１個省

份及逾２萬個鄉鎮且具備逾１７﹒５萬個ＳＫＵ的零售生態。營收由２０１８年的２９８億元（

人民幣．下同）增加約６７％至２０２０年的４９６億元，經調整淨利潤由截至２０２０年９月

３０日止九個月的１﹒３８億元到２０２１年同期同比增加１４９﹒２％至３﹒４６億元。若以

２１年首九個月經調整純利，估算２１年純利約為４﹒６１億人民幣，市盈率約５８﹒３倍。



中國下沉市場具備吸引的增長潛力，據根據弗若斯特沙利文報告，中國下沉零售市場的市場

規模於２０２０年達到１５﹒１萬億元，約佔中國整體零售市場的７９﹒２％，預計２０２５年

市場規模將進一步增長至２０﹒６萬億元。在中國服務零售行業企業客戶的交易平台中，按照

２０２０年面向下沉市場的交易業務規模計算，公司排名第一。



此外，值得注意的是，該公司的第二大股東為中國互聯網巨頭阿里巴巴，以及同列股東行列

的家電巨頭創維集團以及ＡＩ巨頭商湯科技，預計能給公司帶來業務協同效益，其中阿里巴巴成

熟完善的供應鏈網絡，將進一步賦能公司的供應鏈能力，有利鞏固市場領軍地位。此外，公司的

管理團隊也擁有平均擁有１５年以上的零售及互聯網行業經驗，預計也是其業務能成功發展的一

大推動力。



匯通達招股書顯示截至２０２１年９月底的每股未經審核備考經調整綜合有形資產淨額折合

為１７﹒１３至１７﹒５８港元，相對招股價範圍，計算得出市帳率區間為２﹒５１至２﹒７３

倍，遠低於電商行業平均市帳率的４倍，定價應屬吸引，投資者不妨關注。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



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