《運籌帷幄－梁業豪》恒指期貨短期重要支持位２４６７５

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於

向好和顯著向淡。港股發力挑戰前升浪頂阻力的時候，外圍股市的表現向淡；看來，本周港股好

友大戶須加倍努力，才能令當前反覆向好的局勢維持下去。客觀而言，經過長期於表現上落後於

環球股市後，港股近期的相對表現已經明顯轉強。目前除科技指數的表現依然有待進一步改善外

，其餘四個主要市場指數，特別是紅籌指數，均令港股成為了短期和中期最強勢的股市。

恒指期貨陰陽燭日線圖上，上周四（１０日）價位曾高見２５０５７，高於上月２０日高位

２４９８８；加上當日收市位為２４９９０，雖是已呈往上突破。此外，上周三（９日）呈現的

ＳＡＲ極點高位２４９０２阻力已被升破，當日低位２４６７５可被視為短期重要支持位，不容

有失。最後，由於圖表形勢尚屬顯著向好，大家應加倍留意今天（１４日）開市後好友大戶的守

關能力，或會為後市走勢看出端倪。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（頻道

：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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