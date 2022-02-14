《一周攻略－周進略》全球投資者重回舊經濟

《一周攻略》踏入２月份，困擾投資者的主題有三，按金融市場重視程度而言，首要為央行

貨幣政策轉向，其次是疫情變化，最後是地緣政治。說起來，這個排名，與一般人的印象，可能

有點出入，尤其身處香港的投資者，疫情惡化當中，難免以此為首選。但，對於投資者押注，大

家觀乎資產價格變化，客觀的對比，港股不跌反升，年初至今明顯跑贏歐美市場，則與疫情的發

展軌跡，並不相符，顯然有其他更受重視的因素，影響更深。



＊歐美控疫，無能為力＊



尤其看全球市場的資產配置，不難發現，歐美疫情已經嚴重到一個地步，當地採取的是放棄

態度，美其名為與病毒共存，實際上是無能為力，如此一來，歐美市場已普遍接受此為生活事實

的一部分，要為資產價格打的折扣，早已狠狠打了深了很多，但亦同樣很早便已一味憧憬來自官

方的財政政策補貼，以至貨幣政策包底。

是的，港股跑贏美股，不是無跡可尋，但不是港股本身的條件優越，觸發點只是一個簡單的

理由：貨幣政策轉向。不錯，純粹以業績而論，疫情打擊下的經濟，以至當中的企業盈利，從微

觀的層面看，一定影響地資產價格水平。然而，大家不要忽略宏觀的局勢，同樣影響此時此地此

種企業股份板塊，對比其他時期其他地方其他品種的，當中的相對變化。



＊憧憬收緊幣策，機會成本改變＊



說得再白一點，就是貨幣政策一旦轉向，只要普遍人相信加息退市縮表等，則難免從根本上

動搖近幾年的押注方式。誠然，在零息年代，大家押注於冒險的項目，倒是合乎經濟常識的，畢

竟機會成本如此，不押注白不押注，這個險你不冒，人家齊齊冒，最終落後形勢的，倒是保守派

。然而，當風向一轉，通脹也好，甚麼理由也好，真的要由放寬貨幣政策，改為收緊，潛在支撐

資產價格一直互相追趕的資金當然收緊，而同時間，利率向上，意味著資產計價模式的貼現率一

樣有必要相應提升，而這一點對於所有資產價格都有影響，分別只是影響大小而已。

如此一來，相對而言，之前只有想像空間，沒有盈利基礎，又或者可能甚麼都沒有，只有概

念的，當然很難抵得過這種貼現率提升，機會成本增加的效果，影響所及，新經濟也好，部分純

粹憧憬救災補貼之下的美股板塊，都是首當其衝。對比之下，之前一直有資產淨值折讓，悶局非

常的港股，當中舊經濟為主，反而是年初至今領漲的了。



＊港股舊經濟股，讓子彈飛一會！＊



當然，不得不提，近期有俄羅斯與烏克蘭之爭，其實歷史不短了，幾年來都有爭議，但追本

溯源，上世紀九十年代，前蘇聯解體後，北約乘機向東擴張，不守歐美俄一早達成的協議共識，

亦無視烏克蘭對於俄羅斯作為緩衝地的戰點重要性，自然麻煩多多。但說起來，純粹從效益上看

，俄羅斯一直主張是保持原狀，只是在時機上，剛好美國總統民望有點下滑，中期選舉不得不找

點事情，把焦點由本身的不濟，引至遠方，這一點歷年來多位美國總統皆如是，拜登沒例外。正

因如此，投資者對此的擔心，其實不至於貨幣政策，甚至疫情的變化。

短時間而言，對於港股投資者，尤其是傳統舊經濟保守估值型的，應該是有利的，可以把重

資產及有盈利基礎的，繼續再持有一會，讓子彈再飛一會！

《經濟通通訊社特約分析師 周進略》（本欄逢周一刊出）



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