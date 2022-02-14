《套期保值－蕭猷華》俄烏局勢升溫，對Ａ股港股影響有限

《套期保值》俄烏局勢緊張，美國股市上周五（１１日）急挫，道瓊斯指數下跌５０３點，

收報３４３７８點，納指下跌３９４點，收報１３７９１點；總結全星期，道指、納指分別下挫

１％和２﹒２％。俄羅斯總統普京和美國總統拜登周末通話一小時，謀求化解烏克蘭危機，美方

表示就外交斡旋和強硬應對作好兩手準備，俄方則指出美方沒有保障該國安全要求，俄軍繼續在

烏克蘭邊境演習，美國有情報指，俄羅斯可能在本周三（１６日）攻擊烏克蘭。

與此同時，俄羅斯回應美方，關於近期「俄侵烏」炒作已達巔峰，俄羅斯不明白為何美方故

意向媒體透露，俄羅斯入侵烏克蘭這個虛假訊息。美國不斷向俄羅斯施壓之際，歐洲方面繼續斡

旋，法國總統馬克龍在當地時間周六（１２日）跟普京通電話，法國和歐洲仍是希望透過對話來

化解危機。

港股方面，受外圍因素影響，俄烏局勢、美國加息等因素，恒指未能突破２５０００點，不

過，俄烏局勢對港股影響有限。美國受疫情影響，內部經濟及人命傷亡慘重，至今染疫人數近八

千萬，佔美國人口４分１，死亡人數近百萬，拜登政府轉移視線，四處挑釁，爭取政治籌碼。

另一方面，俄羅斯作為全球最大石油、天然氣出口國之一，若事件繼續發酵甚至擦槍走火，

能源價格將會火上加油，進一步打擊環球通脹。不過，內地情況較好，上星期俄羅斯與中國簽訂

石油和天然氣訂單，保障內地有充足能源供應，加上內地實行較鬆貨幣政策，預期有機會進一步

降息和增加存款準備金，料恒指在２４５００點有支持。

《信誠證券投資服務董事 蕭猷華》



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