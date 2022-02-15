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即市新聞

15/02/2022 09:02

《專家之言－黃文傑》通脹高企消費信心急跌，美儲局收水經濟堪憂

　　《專家之言》美國剛出爐的通膨數字達到７﹒５％，為１９８２年以來最高，即是說，高企
的通脹正開始蠶食民眾的消費力。民眾當然要求更高的薪資以盡量維持現時的生活質素，企業營
運成本近來亦大幅增加，這方面則要細心留意美國的勞動數據，暫時看來美國企業仍抵受得住工
資上升的壓力，１月的新增職位仍是遠超市場預期，代表著企業仍願意以更高薪僱用更多的員工
，亦反映美國現時的經濟底子仍保持不俗。不過當工資不斷提高，變相只會推動通脹更高，十分
容易形成通脹與通脹預期螺旋上升的局面，而且企業在工資提升上的承受能力是有極限的。且看
另一邊的消費信心指數，卻同時跌到去１０年的低位，代表著企業提高工資或許已跟不上消費力
的蠶食，民眾開始考慮縮減消費了，加上為免出現通脹螺旋上升的失控局面，聯儲局難以再顧忌
太多，只有更為進取的加息收水，最近高盛已認為局方將在今年加息７次，即是說在３月的會議
後，每個月的會議也會加息，這會否是美國經濟由盛轉衰的轉捩點，有待觀察。一旦經濟在通脹
的威脅下先撐不住，那便有機進入滯脹的格局，到時的問題就麻煩了。

＊全球股市皆處弱勢，商品以外行業受壓＊
　
　　在通脹高升的背景下，美股亦立時反應，在短暫的反彈後再度回吐，納指明顯是當中的極弱
者，連２００天線也沒有升穿過便再次展開回吐，而用黃金比率看，今次的反彈也是只能升到約
３８﹒２％的水平，力度十分的不足。而看向標指，好一點，反彈還算能升穿５０％的水平，惟
卻在４６００點水平形成一個短暫的雙頂，同時，２００天線得而復失，已是２０２０年６月以
來首次發生。暫時看來，標指及納指也是處於弱勢。傳統行業為主的道指形勢較好一點，但也不
是上升的格局。歐股比美股情況較好，筆者相信是因為歐股的估值較平，截至１月３１日，歐股
的周期性調整市盈率（ＣＡＰＥ）約２３倍，而美股則為３６倍以上，而且歐股較大的比重放在
傳統行業上，也是市場現在較喜好的選擇。而新興市場及亞股與歐股差不多，也是勝在估值便宜
。不過所謂的「較好」，也只是較美股硬淨一點，普遍也不是升市的格局，連一直強勢無匹的越
南股市，胡志明指數也明顯受制於１５００點。筆者再細看各行業ＥＴＦ，年初至今計算，只有
三個行業錄得正數回報，分別是能源（ＸＬＥ）、金融（ＸＬＦ）、工業（ＸＬＩ），如果以走
勢看，只有能源還是一浪高於一浪，其餘兩個也出現蠢蠢欲跌的格局，這裏明顯反映的，正是通
脹高企的情況下，除了商品外，其他行業難逃受壓。
　　暫時看來，普遍股市前景難以看好，１月初起股市下跌，１月底便展開了一星期左右的反彈
，今番一旦跌穿之前的低位，則一個完整的ＡＢＣ浪便會形成。投資者宜謹慎為上。《高富金融
集團投資研究部　黃文傑》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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