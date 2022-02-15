《專家之言－黃文傑》通脹高企消費信心急跌，美儲局收水經濟堪憂

《專家之言》美國剛出爐的通膨數字達到７﹒５％，為１９８２年以來最高，即是說，高企

的通脹正開始蠶食民眾的消費力。民眾當然要求更高的薪資以盡量維持現時的生活質素，企業營

運成本近來亦大幅增加，這方面則要細心留意美國的勞動數據，暫時看來美國企業仍抵受得住工

資上升的壓力，１月的新增職位仍是遠超市場預期，代表著企業仍願意以更高薪僱用更多的員工

，亦反映美國現時的經濟底子仍保持不俗。不過當工資不斷提高，變相只會推動通脹更高，十分

容易形成通脹與通脹預期螺旋上升的局面，而且企業在工資提升上的承受能力是有極限的。且看

另一邊的消費信心指數，卻同時跌到去１０年的低位，代表著企業提高工資或許已跟不上消費力

的蠶食，民眾開始考慮縮減消費了，加上為免出現通脹螺旋上升的失控局面，聯儲局難以再顧忌

太多，只有更為進取的加息收水，最近高盛已認為局方將在今年加息７次，即是說在３月的會議

後，每個月的會議也會加息，這會否是美國經濟由盛轉衰的轉捩點，有待觀察。一旦經濟在通脹

的威脅下先撐不住，那便有機進入滯脹的格局，到時的問題就麻煩了。



＊全球股市皆處弱勢，商品以外行業受壓＊



在通脹高升的背景下，美股亦立時反應，在短暫的反彈後再度回吐，納指明顯是當中的極弱

者，連２００天線也沒有升穿過便再次展開回吐，而用黃金比率看，今次的反彈也是只能升到約

３８﹒２％的水平，力度十分的不足。而看向標指，好一點，反彈還算能升穿５０％的水平，惟

卻在４６００點水平形成一個短暫的雙頂，同時，２００天線得而復失，已是２０２０年６月以

來首次發生。暫時看來，標指及納指也是處於弱勢。傳統行業為主的道指形勢較好一點，但也不

是上升的格局。歐股比美股情況較好，筆者相信是因為歐股的估值較平，截至１月３１日，歐股

的周期性調整市盈率（ＣＡＰＥ）約２３倍，而美股則為３６倍以上，而且歐股較大的比重放在

傳統行業上，也是市場現在較喜好的選擇。而新興市場及亞股與歐股差不多，也是勝在估值便宜

。不過所謂的「較好」，也只是較美股硬淨一點，普遍也不是升市的格局，連一直強勢無匹的越

南股市，胡志明指數也明顯受制於１５００點。筆者再細看各行業ＥＴＦ，年初至今計算，只有

三個行業錄得正數回報，分別是能源（ＸＬＥ）、金融（ＸＬＦ）、工業（ＸＬＩ），如果以走

勢看，只有能源還是一浪高於一浪，其餘兩個也出現蠢蠢欲跌的格局，這裏明顯反映的，正是通

脹高企的情況下，除了商品外，其他行業難逃受壓。

暫時看來，普遍股市前景難以看好，１月初起股市下跌，１月底便展開了一星期左右的反彈

，今番一旦跌穿之前的低位，則一個完整的ＡＢＣ浪便會形成。投資者宜謹慎為上。《高富金融

集團投資研究部 黃文傑》



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