【手機設備股】舜宇後市再升兩大關鍵，丘鈦買家趁好消息出貨？

《經濟通通訊社記者梁凱菱１４日報道》舜宇光學（０２３８２）及丘鈦科技

（０１４７８）上周五（１１日）收市後齊公布上月出貨量數據，前者在車載鏡頭出貨量見亮點

，後者表現則較平穩。從兩股的股價及資金流向表現，亦見市場反應。舜宇低開後逆市倒升，更

有機會在日線圖上，呈現破腳穿頭利好轉向形態，確認見底嗎？



＊舜宇上月車載鏡頭創月度新高＊



舜宇光學上月手機鏡頭出貨量１﹒３１億件，在去年同期高基數下，按年跌１１％，按月則

轉升８﹒７％。手機攝像模組情況類似，按年跌２３﹒３％，惟按月未能轉升，跌３﹒７％，至

４９９９﹒５萬件，為去年１１月以來最低。公司解釋，現時整體智能手機市場需求疲軟。

車載鏡頭則按年、按月皆錄升幅，分別升２﹒５％及５５﹒３％，至７５２﹒７萬件。不過

，公司指出，由於去年１２月為聖誕節假期，令當時出貨量基數較低，那豈不是不值得高興？

翻查過去２０１７財年至今的數據，上月７５２﹒７萬件的車載鏡頭創下了月度新高。雖然

舜宇每年的車載鏡頭出貨量普遍錄逾２０％升幅，但值得留意的，是去年錄最佳月度車載鏡頭出

貨量表現的是在１月，要小心今年會重蹈覆轍。



舜宇光學過去五個財年車載鏡頭表現

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財年 總出貨量 （件） 每月平均出貨量 （件）

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２０２１ ６７９８﹒０萬 ５６６﹒５萬

２０２０ ５６１７﹒４萬 ４６８﹒１萬

２０１９ ５０１０﹒２萬 ４１７﹒５萬

２０１８ ３９９４﹒９萬 ３３２﹒９萬

２０１７ ３１８９﹒１萬 ２６５﹒７萬

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＊車載、手機鏡頭業務均獲看好＊



不過，中金派定心丸，看好其車載鏡頭業務表現。該行指出，舜宇的車載鏡頭按年仍錄升幅

，反映公司的市場份額處穩定水平，且汽車供應鏈芯片短缺問題已開始見改善，看好公司作為龍

頭車載鏡頭供應商之一，將持續受惠於汽車智能化轉型。

中金亦對其手機鏡頭及手機攝像模組業務有信心，料未來行業整體需求將較平緩，行業格局

逐步清晰，而公司的產品質素較優質，仍屬手機光學行業的龍頭之一；維持對舜宇「跑贏大市」

評級，目標價２７１﹒７元。

光大證券國際財富管理策略師溫傑的看法與中金不謀而合。他今早在《經濟通通訊社》財經

直播節目《開市Ｇｏｏｄ Ｍｏｒｎｉｎｇ》表示，隨著市場對鏡頭的像素及工藝要求愈來愈高

，舜宇的產品售價及毛利率料可提升，另車載鏡頭的發展前景在需求增加下，亦可看高一線。



＊舜宇或形成破腳穿頭，吼位買入？＊



事實上，市場亦收貨。舜宇低開近２％後，一度低見１８２﹒４元，跌穿去年１０月低位

１８４﹒２元，創近９個月新低。隨後在大市的跌勢加劇下逆市拗腰倒升，最多升逾４％，高見

１９５﹒８元，目前仍在１９４元爭持。

資金流向亦配合現時股價的上升動力，據《經濟通ＨＶ２報價系統》，截至早上１１時２０

分，舜宇錄逾６５００萬元資金淨主動買入，為現貨主板市場內，資金淨主動買入規模第九大股

份，且佔其成交額逾９％。非散戶買家的入市態度較整體買家進取，主動買沽比率高達

７３：２７，遠較５５：４５的整體主動買沽比率理想。

在日線圖上，如全日收市位高於１９１﹒８元，即上日陰燭燭身的一半，將會形成破腳穿頭

利好轉向形態，日中低位１８２﹒４元於未來數日不容有失。溫傑亦指，舜宇於１８０元以下，

值得分段吸納。補充一點，觀乎目前的主動買沽盤資金流向情況，１９０元已成即市好淡分水嶺

。

反觀丘鈦科技（０１４７８），手機攝像頭模組上月銷量４７７２﹒３萬件，按年升３１％

、按月升４﹒６％，兩者皆升幅收窄；指紋識別模組銷量１０５９﹒８萬件，按月升幅收窄

１０﹒７個百分點至１﹒３％。雖然丘鈦日中跌過逾２％後，目前倒升近１％，但其暫錄逾

２００萬元資金淨主動賣出，佔成交金額比率高達近３１％，反映市場參與者積極沽貨。

