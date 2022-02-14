《盤後部署》恒指或有機會下試兩萬四，舜宇技術上現轉勢訊號

《經濟通通訊社１４日專訊》恒指全日表現繼續低迷，低開１８１點報２４７２５，跌幅一

度擴大至逾３００點，半日低收３１２點報２４５９４，午後走勢未有改善。

上周五美國警告俄羅斯可能隨時入侵烏克蘭，市場憂慮情緒升溫，拖累納指跌近４００點，

多隻美股中概股下跌。本港中概科技股同樣低收，美團（０３６９０）挫３﹒６％，收報

２１９﹒６元；阿里巴巴（０９９８８）跌３﹒０２％；騰訊（００７００）就跌１﹒０５％。

１月手機鏡頭出貨量按年下跌１１％的舜宇（０２３８２），低開１﹒７％後反彈，一度回升

３％，收市升２﹒５５％，報１９２﹒８元。

因應美俄局勢升溫，市場擔憂石油供應緊張，油價上周五大幅上升３％，再次刷新７年高位

。三桶油個別發展，中石油（００８５７）及中海油（００８８３）逆市分別升２﹒６６％及

０﹒１％，中石油更為全日表現最佳藍籌，中石化（００３８６）就跌０﹒７１％。

然而，內房股、賭股、汽車股等板塊均下跌，恒指最終低開低收，收報２４５５６，跌

３５０點或跌１﹒４１％，主板成交１１３８﹒３８億元。國企指數報８６１８，跌１６５點或

跌１﹒８９％。恒生科技指數報５５０２，跌９４點或跌１﹒６９％。

Ａ股低收，上證綜合指數報３４２８，跌３４點或跌０﹒９８％，成交３６１６﹒７８億元

人民幣。深證成份指數報１３１２３，跌１０１點或跌０﹒７６％，成交２３８３﹒２０億元人

民幣。



＊舜宇見曙光初現可買入＊



大市方面，成交額較上個交易日減少２５４億元，資金淨流入亦較上日縮減４１﹒７９億元

。恒指上兩日衝上最高２５０５０點，出現雙頂形態後回落，可能受到美股中概股下跌影響，投

資氣氛近日較平淡。目前１０天線正逐步向上升穿２０天線，ＭＡＣＤ牛差距亦平穩，相信屬整

固格局。恒指明天若能企穩在１０天線２４３００點水平，可望再現反彈，否則可能再下試

２４０００點水平。

個股方面，舜宇裂口低開後很快出現反彈。雖然主要平均線仍然向下行，但今天以「曙光初

現」的利好轉向形態。另外，此前曾３次觸及１８４元附近，都未見進一步跌穿，意味此位置支

持力度較強。再看資金流方面，根據《經濟通ＨＶ２報價系統》，今天大戶主動買入比率達

６４％，亦連續兩天錄得資金淨流入，反映大戶都開始重新部署，未有貨的投資者可考慮於現價

買入。（ｐｃ）

