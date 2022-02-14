【新冠肺炎】越南周二恢復正常國際航班出入境

《經濟通通訊社１４日專訊》越南將於周二起，解除國際航班的入境數量限止。自從爆發新

冠疫情以來，越南採取嚴格的邊境防疫措施，包括限制國際航班數量，對旅遊業構成嚴重打擊。

不過，中國尚未同意恢復與越南的國際航班正常來往。

越南民航局副局長丁越山表示，解除限制後國際航班次數將恢復至疫前水平。此前越南已經

和１５個國家恢復了航班正常往來，並放寬了隔離措施，完成疫苗接種的旅客，只需要自我隔離

３天就可以外出。（ｊｆ）

