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14/02/2022 10:27

【新冠肺炎】越南周二恢復正常國際航班出入境

　　《經濟通通訊社１４日專訊》越南將於周二起，解除國際航班的入境數量限止。自從爆發新
冠疫情以來，越南採取嚴格的邊境防疫措施，包括限制國際航班數量，對旅遊業構成嚴重打擊。
不過，中國尚未同意恢復與越南的國際航班正常來往。
　　越南民航局副局長丁越山表示，解除限制後國際航班次數將恢復至疫前水平。此前越南已經
和１５個國家恢復了航班正常往來，並放寬了隔離措施，完成疫苗接種的旅客，只需要自我隔離
３天就可以外出。（ｊｆ）

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