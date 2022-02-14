【國際要聞】美日韓３國外長會議，矢言一致應對北韓導彈威脅

《經濟通通訊社１４日專訊》美日韓３國上周六在夏威夷舉行外長會議，並發表聯合聲明，

矢言推進３國安全保障合作，並團結一致應對北韓導彈威脅。

今次是日本新任外相林芳正首次參加３國外長會議。他與美國國務卿布林肯、南韓外長鄭義

溶還表示支持烏克蘭主權完整，並重申台海和平與穩定的重要性。日媒分析指，由於日韓關係因

歷史問題而轉趨緊張，３國安保合作的具體內容尚未確定，日韓關係能否改善仍是未知數。

（ｊｆ）

