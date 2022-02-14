【外圍經濟】憂黑海運輸受俄烏局勢影響，小麥期貨漲近２％

《經濟通通訊社１４日專訊》美國警告俄羅斯隨時入侵烏克蘭，對未來供應不足的憂慮令芝

加哥小麥期貨周一上漲近２％。

俄烏兩國的大麥和小麥出口量合共佔全球三分之一，市場擔憂黑海地區的小麥運輸受到局勢

動盪影響，芝商所最活躍小麥期貨上漲１﹒９％，至每蒲式耳８﹒１３美元，盤中一度升至

８﹒１４美元，為１月２６日以來最高。小麥在過去一周已上漲５﹒３％，但仍比去年１１月峰

值低約７％，當時是２０１２年以來最高。（ｊｆ）

