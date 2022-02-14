《經濟通通訊社１４日專訊》美國警告俄羅斯隨時入侵烏克蘭，對未來供應不足的憂慮令芝
加哥小麥期貨周一上漲近２％。
俄烏兩國的大麥和小麥出口量合共佔全球三分之一，市場擔憂黑海地區的小麥運輸受到局勢
動盪影響，芝商所最活躍小麥期貨上漲１﹒９％，至每蒲式耳８﹒１３美元，盤中一度升至
８﹒１４美元，為１月２６日以來最高。小麥在過去一周已上漲５﹒３％，但仍比去年１１月峰
值低約７％，當時是２０１２年以來最高。（ｊｆ）
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動
14/02/2022 14:37
【外圍經濟】憂黑海運輸受俄烏局勢影響，小麥期貨漲近２％
《經濟通通訊社１４日專訊》美國警告俄羅斯隨時入侵烏克蘭，對未來供應不足的憂慮令芝
加哥小麥期貨周一上漲近２％。
俄烏兩國的大麥和小麥出口量合共佔全球三分之一，市場擔憂黑海地區的小麥運輸受到局勢
動盪影響，芝商所最活躍小麥期貨上漲１﹒９％，至每蒲式耳８﹒１３美元，盤中一度升至
８﹒１４美元，為１月２６日以來最高。小麥在過去一周已上漲５﹒３％，但仍比去年１１月峰
值低約７％，當時是２０１２年以來最高。（ｊｆ）
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動
|財經熱話14/02/2022
俄烏局勢緊張油價創7年高 中石油中海油股價齊攀升
|FOCUS14/02/2022
【FOCUS】白宮煽風點火開戰 烏克蘭人靜賞莎翁劇
|財經熱話14/02/2022
【手機設備】舜宇或形成曙光初現 吼位買入？丘鈦買家趁好消息入市出貨？
|香港要聞14/02/2022
【新冠肺炎】5個小組特區召集人敲定 林鄭指中央是最堅強後盾
|大行報告14/02/2022
【大行炒D乜】五大行齊削信達生物目標 大和最熊睇26蚊
|開市Good Morning14/02/2022
溫傑籲180元分注買入舜宇 料港股10天線見支持
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰