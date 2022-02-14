《台股攻略－黃振宇》烏俄衝突升溫，台股失守１８０００點

《台股攻略》受到烏克蘭及俄羅斯的不確定性局勢衝擊，加上美國加息將近，台股今日

（１４日）走弱，大部分５０大權值股下挫，加權指數低開低收，跌穿萬八關口，收１７９９８

點，跌３１３點，成交金額縮減至２５９４億元（新台幣．下同）。

５０大權值股方面，萬海收１８０元，升４﹒７％；和泰車收６３１元，升近１％；中華電

收１２０元，微升０﹒４％；其他股份普遍走弱，聯電跌超過４％，聯發科、國巨、台達電、南

電、富邦媒、研華、瑞昱及友達均跌超過３％，日月光投控、聯詠、豐泰、中租─ＫＹ、國泰金

、欣興及台積電亦跌超過２％。ＩＣ相關設計股的宏觀跌停，信驊及晶宏均跌超過８％，亞信、

力旺、力智及瑞鼎亦跌超過７％，世芯─ＫＹ、晶心科、新唐、智原、鈺創及威盛均跌超過５％

。金融股同步遭到狙擊，國泰金大跌超過２％，富邦金、華南金及台新金等亦跌超過１％。太陽

能板塊中，天方能源跌超過５％，元晶、安集、倉和、太極及茂迪均跌超過４％，中美晶、達能

、碩禾、新晶投控、國碩及聯合再生均跌２％至３％。由於海運行業於第一季仍然供不應求，市

場傳出亞洲及歐洲各大航運商將於明日（１５日）起調升美國航線運價。受惠去年的紡織市場需

求及原物料價格上升，紡織大廠的新纖公布１月總收入達４１﹒２億元，按年增３１％，創同期

新高。鋼筋大廠豐興因美國廢鋼價格突破高位，日本廢鋼價格亦大升近５％，消息刺激豐興本周

的廢鋼及鋼筋價格連續上升。

烏克蘭及俄羅斯緊張局勢升溫，大市動盪在所難免，建議趁低部署，選擇績優股，同時亦可

留意電子權值股、高息概念股及航運股份。《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務

發展主管 黃振宇》



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