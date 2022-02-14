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即市新聞

14/02/2022 09:50

《窩輪豪情－梁業豪》恒指２４１５０與２４９８２間待突破

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為綜合企業、能
源業與金融業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股票現為恒生銀行
（０００１１）、中國銀行（０３９８８）與長和（００００１），可用作買入其相關認購權證
或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首選
舜宇光學科技（０２３８２）、藥明生物（０２２６９）與藥明康德（０２３５９）。
　　再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為綜合企業、能源業與金融業。此外，恒生
綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為恒生銀行、長和與中國銀行（，可用
作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應
參考的股票，則宜首選舜宇光學科技、藥明生物與藥明康德。
　　恒指現於２４１５０與２４９８２間等候突破，後市未明。但因港股近期呈現強勢，受外圍
股市向淡的影響會較弱。因此，理論上於圖表形勢轉淡前，候低持有恒指牛證圖利的勝算應會較
高。須提防者，為自上月３１日低位２３４７０起「一浪高於一浪」的局勢會被破壞。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（網誌：ｂｌｏｇ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。　

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