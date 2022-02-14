《窩輪豪情－梁業豪》恒指２４１５０與２４９８２間待突破

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為綜合企業、能

源業與金融業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股票現為恒生銀行

（０００１１）、中國銀行（０３９８８）與長和（００００１），可用作買入其相關認購權證

或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首選

舜宇光學科技（０２３８２）、藥明生物（０２２６９）與藥明康德（０２３５９）。

再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為綜合企業、能源業與金融業。此外，恒生

綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為恒生銀行、長和與中國銀行（，可用

作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應

參考的股票，則宜首選舜宇光學科技、藥明生物與藥明康德。

恒指現於２４１５０與２４９８２間等候突破，後市未明。但因港股近期呈現強勢，受外圍

股市向淡的影響會較弱。因此，理論上於圖表形勢轉淡前，候低持有恒指牛證圖利的勝算應會較

高。須提防者，為自上月３１日低位２３４７０起「一浪高於一浪」的局勢會被破壞。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（網誌：ｂｌｏｇ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

