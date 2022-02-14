《談國論企－黎偉成》中央應求助港抗疫顯深切關懷

《談國論企》國務院港澳事務辦公室等中央有關部門和粵省等官員，於２０２２年２月１２

日與香港特區政府官員在深圳舉行疫情專題交流會，原則上接納香港提出的從專家到專班、自檢

疫至設備、由食物到物資等多方面要求提供協助，以盡快盡量遏制以變種病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ為

主的新冠肺症在香港的幾何級大擴散，足顯國家對香港的高度和深切關懷。估計下一步是要建立

實名和有追蹤功能的「港康碼」，再進行全港強檢，通關有望的同時，中央很有可能制定和出台

力挺香港經貿

、金融的政策與相關措施。



＊助港擴醫療設施保供港食物生活必需品＊



新冠肺疫ＣＯＶＩＤ－１９在香港反反覆覆的活動甚至惡播兩年多，到２０２２年初所出現

的Ｏｍｉｃｒｏｎ，先似緩慢而很快便作幾何級的大擴散，使以國務院港澳辦、國家衛健委、國

家疾控局等中央官員聯同廣東省人民政府、深圳市人民政府代表及專家，得與香港特區的司局級

官員就香港疫情舉行第二次會議，並原則上接納香港多個方面的要求，協助抗疫，重點有好幾個

方面：

我相信（甲）這該是中央協助香港防控病疫的第一階段政策性工作。最重要的，肯定香港提

出（一）請求的（１）第５點的「提供病床、抗疫設施傢具、口罩等抗疫設施」，此舉乃是要支

持香港盡快建設新的如方倉等醫院，以大幅度增加對確診者的治療、緊密接觸者的必須安排等工

作的處理能力，以確保醫療系統的運作能充份應對疫情和變化，否則便會在現時採取「家居檢疫

」等不知所謂做法，疫情更難收拾的惡化。

只要（２）迅速提升醫療設施應到急、治到病和挽救生命，才能夠使內地派出的專家放心協

助香港進行病理排查及分析、提升香港檢測能力，以及建設檢疫及隔離設施、提供快迅抗原測試

套裝等做法，要不然，便會在追趕不到甚至止不住疫情大擴散的情況下，任何工作都可能無功而

退。

難得的是（３）中央及廣東省會採取措施「充分保障香港的鮮活食物、蔬菜及生活必需供應

」

，此亦可視作為抗疫必不可少的一個部分。

不僅應急，更重要的是（二）制定防控新冠肺疫的長遠方案。中央、廣東省同香港特區政府

同意，盡快成立多個「專班」，針對多個專題研究及制定執行方案，包括：流行病學專家組、檢

測組

、檢疫設施組、醫療設施保障組、其他物資供應組。由是可見，中國相信新冠肺疫會是要中長期

抗鬥的惡疫，需要作長期的應對，不可稍一掉以輕心。

至於（三）香港特區政府，亦安排多個部門與內地的對接工作，如：運輸及房屋局將跟進物

資供應和穩定事宜，政制及內地事務局會跟進成立專班的統籌與內地聯繫提升檢測力的工作等，

保安局將跟進人員、物資及通關安排等事宜。凡此，不同指定部門各司其識，各負其責，各展所

長

，才可以有分工、同心協力的全面造好防控疫情工作，一改現時各自為政、見步行步、亂作一團

等劣況。



＊港須建實名有追蹤力港康碼以通關發展經濟＊



既然（乙）中央基本全部應承香港特區政府所作出的要求，提供各種各樣抗疫協助，香港更

應加緊部署與內地人員、經貿等對接的策略和安排，重點有（Ｉ）通關方面，要（ｉ）迅速建立

實名登記和具追蹤功能的「港康碼」，和（ｉｉ）在全面落實後，再推行強制性的檢疫行動，才

能夠（ｉｉｉ）確確切切地抽出第五波的社區隱藏帶疫者，使今後的「動態清零」行動達預期之

效。

香港能夠確確實實造好與內地通關工作，則（ＩＩ）估計國家會在特別是旅遊、消費零售，

以至經濟、貿易等方面支持，使香港經濟社會能夠確切的走出底谷。

要注意，新冠肺疫尤以Ｏｍｉｃｒｏｎ、Ｄｅｌｔａ為主的變種病毒現今還是不斷肆虐美國

、歐亞等許許多多地方，使中國尤其是香港特區面對的壓力日甚，仍然要盡一切可行有用的方法

與努力，持續不斷防控惡疫，到有真正實效的疫苗和藥物應對，世界才能夠有條件說可如流行性

感冒等病症「與病毒共存」。《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠

ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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