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14/02/2022 09:30

《異動股》上周五美股下挫累中概股，阿里現跌２％，京東跌３％

　　《經濟通通訊社１４日專訊》阿里（０９９８８）現價跌２﹒７８％，報１１９元，該股成
交約６５萬股，涉資７６７８萬元。
　　上周五美國警告俄羅斯可能隨時入侵烏克蘭，市場憂慮情緒升溫，拖累納指跌３９４點或
２﹒７８％，收報１３７９１點。美股阿里跌逾１％，京東跌逾３％，拼多多跌逾５％，網易跌
逾４％。納斯達克中國金龍指數跌３﹒１％或２７１點，收報８４９２。
　　多隻科技股受壓；美團（０３６９０）跌２﹒１９％，報２２２﹒８元，以現價計，該股暫
連跌２日，累計跌幅４﹒３８％；騰訊（００７００）跌１﹒４３％，報４７０﹒２元，以現價
計，該股暫連跌２日，累計跌幅２﹒９３％；京東集團（０９６１８）現價跌３﹒５５％，報
２８８元，網易（０９９９９）現價跌４﹒７２％，報１５３﹒４元，百度（０９８８８）跌
１﹒３８％，報１５６﹒７元。
　　現時，恒生指數報２４７２５，跌１８１點或跌０﹒７３％，主板成交２１﹒４９億元。國
企指數報８６８７，跌９６點或跌１﹒１０％。恒生科技指數報５４９９，跌９７點或跌
１﹒７４％。
　　即月期指新報２４６３７，跌２２３點，低水８８點。即月國指期貨報８６８６，跌８６點
，低水２點。即月科指期貨新報５５０１，跌７６點，高水１０點。
　　上證綜合指數報３４５１，跌１１點或跌０﹒３２％，成交３２﹒８３億元人民幣。
　　深證成份指數報１３１４０，跌８４點或跌０﹒６４％，成交６３﹒２７億元人民幣。

　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　阿里（０９９８８）　　　１１９﹒０元　跌２﹒７８％
　　京東集團（０９６１８）　２８８﹒０元　跌３﹒５５％
　　網易（０９９９９）　　　１５３﹒４元　跌４﹒７２％
　　百度（０９８８８）　　　１５６﹒７元　跌１﹒３８％
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　２７８﹒０元　跌１﹒９７％
　　微博（０９８９８）　　　２４１﹒０元　跌１﹒３９％
　　美團（０３６９０）　　　２２２﹒８元　跌２﹒１９％
　　騰訊（００７００）　　　４７０﹒２元　跌１﹒４３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｈｃ）

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