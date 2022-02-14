《異動股》上周五美股下挫累中概股，阿里現跌２％，京東跌３％

《經濟通通訊社１４日專訊》阿里（０９９８８）現價跌２﹒７８％，報１１９元，該股成

交約６５萬股，涉資７６７８萬元。

上周五美國警告俄羅斯可能隨時入侵烏克蘭，市場憂慮情緒升溫，拖累納指跌３９４點或

２﹒７８％，收報１３７９１點。美股阿里跌逾１％，京東跌逾３％，拼多多跌逾５％，網易跌

逾４％。納斯達克中國金龍指數跌３﹒１％或２７１點，收報８４９２。

多隻科技股受壓；美團（０３６９０）跌２﹒１９％，報２２２﹒８元，以現價計，該股暫

連跌２日，累計跌幅４﹒３８％；騰訊（００７００）跌１﹒４３％，報４７０﹒２元，以現價

計，該股暫連跌２日，累計跌幅２﹒９３％；京東集團（０９６１８）現價跌３﹒５５％，報

２８８元，網易（０９９９９）現價跌４﹒７２％，報１５３﹒４元，百度（０９８８８）跌

１﹒３８％，報１５６﹒７元。

現時，恒生指數報２４７２５，跌１８１點或跌０﹒７３％，主板成交２１﹒４９億元。國

企指數報８６８７，跌９６點或跌１﹒１０％。恒生科技指數報５４９９，跌９７點或跌

１﹒７４％。

即月期指新報２４６３７，跌２２３點，低水８８點。即月國指期貨報８６８６，跌８６點

，低水２點。即月科指期貨新報５５０１，跌７６點，高水１０點。

上證綜合指數報３４５１，跌１１點或跌０﹒３２％，成交３２﹒８３億元人民幣。

深證成份指數報１３１４０，跌８４點或跌０﹒６４％，成交６３﹒２７億元人民幣。





表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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阿里（０９９８８） １１９﹒０元 跌２﹒７８％

京東集團（０９６１８） ２８８﹒０元 跌３﹒５５％

網易（０９９９９） １５３﹒４元 跌４﹒７２％

百度（０９８８８） １５６﹒７元 跌１﹒３８％

嗶哩嗶哩（０９６２６） ２７８﹒０元 跌１﹒９７％

微博（０９８９８） ２４１﹒０元 跌１﹒３９％

美團（０３６９０） ２２２﹒８元 跌２﹒１９％

騰訊（００７００） ４７０﹒２元 跌１﹒４３％

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（ｈｃ）

