《異動股》信達生物跌近４％，遭五大行削目標，大和降至跑輸大市

《經濟通通訊社１４日專訊》信達生物（０１８０１）現價跌３﹒８％，報３０﹒４元，該

股成交約１７９萬股，涉資５５０２萬元，盤中高見３１元，最低見３０元；歌禮製藥

（０１６７２）升１３﹒４３％，報４﹒７３元；金斯瑞（０１５４８）升２﹒７％，報

２４﹒７元；君實生物（０１８７７）升６﹒１８％，報４７﹒２５元。



信達生物遭多間大行降低目標價，列表如下：



大行╱券商 目標價變動 評級變動

（元）

大和 ４８﹒００→２６﹒００ 跑贏大市→跑輸大市

大摩 ９５﹒００→６５﹒００ 維持增持

高盛 ８４﹒７０→６０﹒３０ 維持買入

瑞信 ７５﹒００→５８﹒００ 維持跑贏大市

麥格理 ５４﹒００→５２﹒００ 維持跑贏大市

野村 維持５８﹒１８ 維持買入

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現時，恒生指數報２４７０８，跌１９７點或跌０﹒７９％，主板成交１１８﹒６７億元。

國企指數報８６９０，跌９４點或跌１﹒０７％。恒生科技指數報５５１５，跌８１點或跌

１﹒４５％。

即月期指新報２４６９５，跌１６５點，低水１４點。即月國指期貨報８６９４，跌７８點

，高水４點。即月科指期貨新報５５１７，跌６０點，高水１點。

上證綜合指數報３４５０，跌１２點或跌０﹒３７％，成交４８５﹒６８億元人民幣。

深證成份指數報１３２２４，升０點或升０﹒００％，成交２９４﹒６７億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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信達生物（０１８０１） ３０﹒４元 跌３﹒８％

歌禮製藥（０１６７２） ４﹒７３元 升１３﹒４３％

金斯瑞（０１５４８） ２４﹒７元 升２﹒７％

信達生物（０１８０１） ３０﹒４元 跌３﹒８％

君實生物（０１８７７） ４７﹒２５元 升６﹒１８％

錦欣生殖（０１９５１） ８﹒２５元 跌０﹒３６％

藥明生物（０２２６９） ５７﹒５元 升１﹒４１％

泰格醫藥（０３３４７） ７６﹒３元 升３﹒７４％

百濟神州（０６１６０） １２５﹒１元 跌２﹒５７％

康希諾（０６１８５） １２７﹒２元 升１﹒０３％

開拓藥業（０９９３９） １０﹒３８元 升４﹒４３％

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（ｅｒ）

