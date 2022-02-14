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14/02/2022 13:41

《異動股》融創中國跌逾１１％，穆迪將長期企業家族評級降至Ｂ１

　　《經濟通通訊社１４日專訊》融創（０１９１８）現價跌１１﹒１１％，報９﹒７６元，該
股成交約５８１３萬股，涉資５﹒８８億元，盤中高見１０﹒８２元，最低見９﹒７４元；奧園
（０３８８３）跌１０﹒２２％，報１﹒６７元；正榮地產（０６１５８）跌８﹒９４％，報
１﹒１２元；雅居樂（０３３８３）跌９﹒２１％，報４﹒２４元。
　　據《彭博社》報道，穆迪將融創中國的長期企業家族評級從Ｂａ３下調至Ｂ１，將高級無擔
保債務評級從Ｂ１下調至Ｂ２，展望從「穩定」調整「負面」。
　　據穆迪估算，截至２０２１年底止，融創的現金餘額及短期債務現金覆蓋率已顯著下降。穆
迪又認為，此類現金很大部分是在項目層面，不能馬上用於償債。除穆迪之外，近期標普及惠譽
皆將融創中國評級下調至ＢＢ－，展望同為負面。
　　根據《彭博社》整理的數據，融創中國未償還的公共債券和貸款總額為８５３億元人民幣。
　　現時，恒生指數報２４５７３，跌３３２點或跌１﹒３４％，主板成交７４０﹒７８億元。
國企指數報８６１６，跌１６８點或跌１﹒９１％。恒生科技指數報５５０１，跌９５點或跌
１﹒７１％。
　　即月期指新報２４５６４，跌２９６點，低水１０點。即月國指期貨報８６１９，跌１５３
點，高水３點。即月科指期貨新報５５０３，跌７４點，高水２點。
　　上證綜合指數報３４３１，跌３０點或跌０﹒８９％，成交２７２０﹒６１億元人民幣。
　　深證成份指數報１３１１２，跌１１２點或跌０﹒８５％，成交１８０１﹒４５億元人民幣


　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　融創（０１９１８）　　　　　９﹒７６元　跌１１﹒１１％
　　奧園（０３８８３）　　　　　１﹒６７元　跌１０﹒２２％
　　正榮地產（０６１５８）　　　１﹒１２元　　跌８﹒９４％
　　雅居樂（０３３８３）　　　　４﹒２４元　　跌９﹒２１％
　　世茂（００８１３）　　　　　６﹒１８元　　跌７﹒７６％
　　富力（０２７７７）　　　　　３﹒８６元　　跌６﹒５４％
　　中國恒大（０３３３３）　　　　１﹒７元　　跌５﹒５６％
　　佳兆業美好（０２１６８）　１１﹒６６元　　跌５﹒９７％
　　龍湖（００９６０）　　　　４５﹒３５元　　跌４﹒０２％
　　萬科（０２２０２）　　　　２０﹒３５元　　跌５﹒３５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｐｃ）

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