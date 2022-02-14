《經濟通通訊社１４日專訊》慧聰集團（０２２８０）公布，預期截至去年１２月３１日止
年度虧損介乎約６億至７億元（人民幣．下同），比２０２０年度虧損約７﹒４６億元有所收窄
。
該集團指，虧損主因擬對與新技術零售解決方案業務現金產生單元相關商譽及無形資產確認
減值約４﹒８億至５﹒２億元；於過往財政期間收購產生之無形資產攤銷，以及分佔聯營公司虧
損上升，而有關各虧損皆為非現金性。
該集團預期於３月公布業績。（ｗｈ）
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14/02/2022 09:13
【企業盈警】慧聰集團（０２２８０）料去年虧損最多７億人幣
《經濟通通訊社１４日專訊》慧聰集團（０２２８０）公布，預期截至去年１２月３１日止
年度虧損介乎約６億至７億元（人民幣．下同），比２０２０年度虧損約７﹒４６億元有所收窄
。
該集團指，虧損主因擬對與新技術零售解決方案業務現金產生單元相關商譽及無形資產確認
減值約４﹒８億至５﹒２億元；於過往財政期間收購產生之無形資產攤銷，以及分佔聯營公司虧
損上升，而有關各虧損皆為非現金性。
該集團預期於３月公布業績。（ｗｈ）
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