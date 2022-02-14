《午市前瞻》專家指俄烏局勢周內未會惡化，料本周恒指企穩百天線

《經濟通通訊社１４日專訊》恒生指數半日收市報２４５９４，跌３１２點或１﹒２５％，

主板成交６４４﹒３６億元。恒生中國企業指數報８６３４，跌１４９點或１﹒７％。恒生科技

指數報５５０２，跌９４點或１﹒６８％。



＊連敬涵：美國或繼續製造緊張氣氛＊



恒指走勢轉弱，勤豐證券資產管理總事總經理連敬涵向《經濟通通訊社》表示，道指上周五

受俄烏局勢緊張拖累下跌超過５００點，今日恒指跟隨受壓，但他指港股近期氣氛良好，現時亦

未見太強沽壓，若美股方面未再有負面消息，料恒指本周能繼續維持在百天線約２４４００之上

。

針對俄烏局勢，連敬涵預期美國或會繼續製造緊張氣氛，股市或會受到影響，但他預期俄羅

斯方面未必會受到刺激而開打，至少不會一如美國官方所言本周開打，但美股氣氛仍較為受壓。



＊估計正榮債務數量不少＊



有傳正榮地產（０６１５８）將不再贖回一筆離岸永續債，觸發上周五正榮股債雙殺，今日

正榮一度高開逾４％，開市後即捱沽向下。連敬涵指出，內地中小型房企的債務問題將會持續，

不排除之後會有更多中小型房企出事，故他亦建議只可買入藍籌內房股等穩健企業股份。

連敬涵預期正榮的債務風暴將會持續好一段時間，因由新城發展（０１０３０）轉任至正榮

的執行董事陳偉健，擅長幫公司發債集資，但過去幾年公司皆未有太大發展，故估計公司的債務

數量不少。儘管過去正榮並非內房板塊的焦點個股，但今次事件令市場重新留意該股，故股價跌

幅較大，對整個板塊影響亦將較深。（ｈｃ）

