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14/02/2022 17:47

【北水炒Ｄ乜】淨流出７億人幣，買藥明沽美團

　　《經濟通通訊社１４日專訊》今日恒指低開１８１點，報２４７２５點。最高跌１７３點報
２４７３３點，最低跌４２３點報２４４８２點。恒指收報２４５５６點，跌３５０點或
１﹒４１％。
　　按額度計算，北水全日淨買入７億元人民幣，減少４３﹒３％。北水淨買入最多的個股依次
是藥明生物（０２２６９）、正榮地產（０６１５８）、中國海洋石油（００８８３）；淨賣出
最多的依次是美團（０３６９０）、中國移動（００９４１）、吉利汽車（００１７５）。
　　主板成交１１３８﹒３８億元減少１８﹒２％。其中港股通成交２７７﹒９億元，佔總成交
２４﹒４％。

＊藥明生物遭摩通減持＊

　　根據聯交所最新權益披露資料顯示，２０２２年２月７日，藥明生物遭摩通以每股均價
８１﹒０１８７港元減持好倉１９８﹒２５萬股，涉資約１﹒６１億港元。減持後，摩通最新持
好倉數目為４２０，０７６，５３５股，持好倉比例由１０﹒０１％下降至９﹒９６％。
　　藥明生物跌１﹒２３％報５６元，北水淨買入３﹒５億元；正榮地產跌１５﹒４５％報
１﹒０４元，北水淨買入１﹒３億元；中國海洋石油升０﹒１％報９﹒９６元，北水淨買入
１﹒２億元。
　　美團跌３﹒６％報２１９﹒６元，北水淨賣出４﹒３億元；中國移動跌１﹒９５％報
５５﹒２５元，北水淨賣出４億元；吉利汽車跌３﹒４１％報１６﹒４２元，北水淨賣出３﹒９
億元。

　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　藥明生物　　　（０２２６９）　　　　　　３﹒４５
　　正榮地產　　　（０６１５８）　　　　　　１﹒２８
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　　１﹒１９
　　信達生物　　　（０１８０１）　　　　　　０﹒８０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團　　　　（０３６９０）　　　　　－４﹒３４
　　中國移動　　（００９４１）　　　　　－４﹒００
　　吉利汽車　　（００１７５）　　　　　－３﹒９２
　　華潤啤酒　　（００２９１）　　　　　－３﹒６１
　　比亞迪股份　（０１２１１）　　　　　－３﹒３６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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