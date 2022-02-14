【北水炒Ｄ乜】淨流出７億人幣，買藥明沽美團

《經濟通通訊社１４日專訊》今日恒指低開１８１點，報２４７２５點。最高跌１７３點報
２４７３３點，最低跌４２３點報２４４８２點。恒指收報２４５５６點，跌３５０點或
１﹒４１％。
按額度計算，北水全日淨買入７億元人民幣，減少４３﹒３％。北水淨買入最多的個股依次
是藥明生物（０２２６９）、正榮地產（０６１５８）、中國海洋石油（００８８３）；淨賣出
最多的依次是美團（０３６９０）、中國移動（００９４１）、吉利汽車（００１７５）。
主板成交１１３８﹒３８億元減少１８﹒２％。其中港股通成交２７７﹒９億元，佔總成交
２４﹒４％。
＊藥明生物遭摩通減持＊
根據聯交所最新權益披露資料顯示，２０２２年２月７日，藥明生物遭摩通以每股均價
８１﹒０１８７港元減持好倉１９８﹒２５萬股，涉資約１﹒６１億港元。減持後，摩通最新持
好倉數目為４２０，０７６，５３５股，持好倉比例由１０﹒０１％下降至９﹒９６％。
藥明生物跌１﹒２３％報５６元，北水淨買入３﹒５億元；正榮地產跌１５﹒４５％報
１﹒０４元，北水淨買入１﹒３億元；中國海洋石油升０﹒１％報９﹒９６元，北水淨買入
１﹒２億元。
美團跌３﹒６％報２１９﹒６元，北水淨賣出４﹒３億元；中國移動跌１﹒９５％報
５５﹒２５元，北水淨賣出４億元；吉利汽車跌３﹒４１％報１６﹒４２元，北水淨賣出３﹒９
億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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藥明生物 （０２２６９） ３﹒４５
正榮地產 （０６１５８） １﹒２８
中國海洋石油 （００８８３） １﹒１９
信達生物 （０１８０１） ０﹒８０
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淨賣出最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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美團 （０３６９０） －４﹒３４
中國移動 （００９４１） －４﹒００
吉利汽車 （００１７５） －３﹒９２
華潤啤酒 （００２９１） －３﹒６１
比亞迪股份 （０１２１１） －３﹒３６
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