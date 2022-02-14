《美元走勢－羅明立》美匯若企穩９６，有望上試９６﹒３０╱５０

貨幣 東京收市 最高價 最低價

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

美元╱日圓 １１５﹒４０ １１５﹒６０ １１５﹒２８

歐元╱美元 １﹒１３４４ １﹒１３６９ １﹒１３３６

英鎊╱美元 １﹒３５４２ １﹒３５７２ １﹒３５２７

美元╱瑞郎 ０﹒９２５０ ０﹒９２６３ ０﹒９２４６

美元╱港元 ７﹒８０２５ ７﹒８０２８ ７﹒７９９４

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《美元走勢》上周後期美匯指數重上９６水平，美國物價持續上升，通脹對消費者信心造成

較大打擊，２月密歇根大學消費者信心指數初值降至６１﹒７，是２０１１年１０月以來的最低

；同時有聯儲局官員支持７月前利率可共上調１％。此外，俄烏局勢越發緊張，美國指俄羅斯可

能在近期入侵烏克蘭，避險情緒升溫，金價急升，日圓亦反彈。

美匯指數若能企穩９６水平，有望上試９６﹒３０╱５０阻力，烏俄是否開戰會影響金融市

場走勢，打則歐元應會受壓，美元短期有支持，但未必即時重回升軌，本周美國公布的ＰＰＩ及

會議紀錄等重要結果，聯儲局未必想加息動作太猛，以免對經濟產生影響。

美元兌日圓衝高回落，避險需求利好其短線反彈，貨幣政策維持寬鬆仍然是利淡因素，

１００天線在１１４，上次低位在１１３﹒５０，可部署１１４﹒５０附近吸納。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

歐元兌美元 觀望

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 買入英鎊 １﹒３５００ １﹒３６００ １﹒３４５０

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

