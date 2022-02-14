【新冠肺炎】第六輪防疫基金加碼至２７０億元，首設臨時失業支援

《經濟通通訊社１４日專訊》政府今日向立法會財委會提交文件，申請向「防疫抗疫基金」

注資共２７０億元，以推出共４８項第六輪基金措施，支援受疫情和收緊社交距離措施影響的行

業及人士。財委會將於明天（１５日）以網上會議形式審議這項撥款建議。



＊防疫抗疫基金首設臨時失業支援＊



基金首度推出臨時失業支援，向第五波疫情以來導致暫時失業，並在申請時已失業不少於一

個月的月薪不超過３萬元全職或兼職人士，提供劃一的一次性１萬元臨時失業支援。合資格自僱

人士亦會考慮。



＊資助受限制影響處所金額為第五輪基金的兩倍＊



另外，基金資助須關閉或經營受收緊社交距離措施大幅限制的行業提供援助如餐飲處所、美

容院、按摩院、健身中心和電影院等，金額是１月１４日推出的第五輪基金的兩倍。此外，第六

輪基金亦涵蓋自２月１０日起須關閉的髮型屋及理髮店。

第二類為受疫情重創和間接受收緊社交距離措施影響的行業提供援助，包括旅遊業、酒店、

賓館、客運業、洗衣業、洗碗業、職業介紹所和本地漁農生產者等。另外基金亦將援助合資格的

藝術文化及創意產業的自僱人士及自由工作者、導遊、領隊、文康體育導師和跨境貨車司機、政

府合約承辦商、私人樓宇和工商物業的前線清潔及保安人員、機場工作的特定群組前線員工和安

老院及殘疾人士院舍員工等。



＊料為６﹒７萬個商戶和７５萬名人士提供支援＊



政府預計這一輪基金能為約６﹒７萬個商戶和７５萬名人士提供支援。待財委會批准向基金

注資後，各負責執行的政策局和部門會盡快敲定各措施細節，落實推行。大部分措施可在財委會

批准向基金注資後一個月內接受申請。

政府期望撥款能盡快獲得財委會支持和通過，會督促各政策局和部門盡早落實推行措施，讓

市民及相關行業早日受惠，以解燃眉之急。（ｃｗ）

