【新冠肺炎】招商永隆銀行北角分行有員工初步陽性，已暫停營業

《經濟通通訊社１４日專訊》招商永隆銀行公布，旗下北角分行一名員工於昨日（１３日）
收到新冠肺炎的檢測結果為初步陽性，該分行已暫停營業，直至另行通知。該名員工最後上班日
期為上周五（１１日），工作期間均有佩戴口罩。
另外，招商永隆銀行旗下觀塘分行、元朗分行及沙田廣場分行，將於周二（１５日）起暫停
營業，直至另行通知。（ｂｉ）
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