《經濟通通訊社１４日專訊》香港入口蔬菜批發商會會長袁昌表示，昨日有１０８架次貨車
從內地運送蔬菜抵港，數量回復至以往的三分二；但由於司機短缺，運費由以往每車來回
１０００至２０００元，增加１０倍至上萬元，只能將運輸成本轉嫁消費者，導致每斤菜價格增
加數十元。
他指出，本地跨境司機因擔心檢疫而不願到內地，內地司機亦難以招聘，要視乎內地方面是
否有措施紓緩司機短缺情況，才能評估菜價會持續高企多久。（ｃｗ）
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14/02/2022 12:14
【新冠肺炎】入口蔬菜批發商：運費急升十倍令每斤菜價增數十元
《經濟通通訊社１４日專訊》香港入口蔬菜批發商會會長袁昌表示，昨日有１０８架次貨車
從內地運送蔬菜抵港，數量回復至以往的三分二；但由於司機短缺，運費由以往每車來回
１０００至２０００元，增加１０倍至上萬元，只能將運輸成本轉嫁消費者，導致每斤菜價格增
加數十元。
他指出，本地跨境司機因擔心檢疫而不願到內地，內地司機亦難以招聘，要視乎內地方面是
否有措施紓緩司機短缺情況，才能評估菜價會持續高企多久。（ｃｗ）
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