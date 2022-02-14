【新冠肺炎】匯豐４間分行今起暫停服務，因有職員確診

《經濟通通訊社１４日專訊》匯豐銀行宣布，由於有職員確診感染新冠病毒，４家分行今日

起暫停服務，直至另行通知，相關分行為又一城分行、海洋中心匯豐尚玉及卓越理財中心、荃灣

分行及黃埔花園分行及卓越理財中心。

匯豐表示，有關分行已安排深層清潔及消毒，毗鄰的理財易中心將維持正常服務。銀行已要

求有關分行所有員工進行病毒檢測，並會為員工提供適切的協助。（ｂｎ）

