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14/02/2022 12:51

【恒大困局】恒大夏海鈞據報去年拋售美元債及股份，套現逾１４億

　　《經濟通通訊社１４日專訊》跟隨恒大創辦人許家印多年，並有「打工皇帝」之稱的夏海鈞
在恒大爆煲初期，出售了恒大（０３３３３）部分美元債，並在半年後即近日向港交所
（００３８８）進行了減持申報，連同其減持恒大系公司股份，他在去年累計套現逾１４億港元

　　據《澎湃新聞》報道，夏海鈞在去年７月２７日至８月１７日期間，共１４度出售３筆恒大
美元債，及至上周三（９日）才向港交所申報。３筆美元債平均價為票面價值約３５﹒９％至
５２﹒４％，合共套現約５６６８﹒８萬美元（約４﹒４２億港元），投資虧損料約
７１４７﹒９８萬美元（約５﹒５８億港元）。
　　夏海鈞除了減持恒大美元債外，亦減持恒大汽車（００７０８）、恒大物業（０６６６６）
和恒大房車寶集團的股份。資料顯示，他在去年３月份以每股１２﹒５３港元減持房車寶集團逾
３９９０萬股；去年６月以每股２７﹒３港元，減持恒大新能源汽車集團逾１４６５萬股；去年
８月份，以每股７﹒３０２６港元減持恒大物業１０００萬股；同日，以每股１４﹒１７８５港
元減持恒大汽車３００萬股。按此計算，夏海鈞上述減持共套現約１０﹒１６億港元。（ｃｌ）

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