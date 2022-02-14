《本港經濟》許正宇明日下午就政府綠色零售債券計劃會見傳媒

《經濟通通訊社１４日專訊》財經事務及庫務局局長許正宇明日下午四時將主持有關政府綠

色債券計劃下發行綠色零售債券的記者會。

屆時，金管局副總裁劉應彬、環境局副局長謝展寰、水務署助理署長彭愛玲、匯豐銀行和中

銀香港（０２３８８）的代表亦會出席。該兩間銀行是政府就是次零售發行所委任的聯席安排行

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